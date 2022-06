Xiaomi Redmi Note 11: jetzt 26 % Rabatt sichern

Edles Design mit starker Leistung

Von Laura Wittstruck schließen

Elegante Optik, starker Akku und scharfe Fotos: Das Xiaomi Redmi Note 11 vereint alles, was ein gutes Smartphone braucht. Sichern Sie sich das Gerät jetzt 26 Prozent reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Nachrichten lesen, Fahrkarten buchen oder Spiele spielen: Das Smartphone ist zu unserem wichtigsten Begleiter geworden. Umso wichtiger, dass der Akku des Geräts lange durchhält, schließlich ist unterwegs oft keine Steckdose in Sicht. Eine lange Laufzeit bietet Ihnen das Xiaomi Redmi Note 11. Dafür sorgt der 5000 mAh große Akku des Geräts. Weiteres Plus: Ist der Akku doch einmal leer, lädt er dank des Schnelllade-Netzteils in etwa einer Stunde von 0 auf 100 Prozent. Aktuell ist das Xiamoi Redmi Note 11 stark reduziert: Sie erhalten es ganze 26 Prozent günstiger.

Das Redmi Note 11 hat wie sein Vorgänger Redmi Note 10 einen tollen OLED-Bildschirm. Leider hat es Xiaomi versäumt, beim Tempo und bei der Fotoqualität nachzulegen. Sehr gute Nachrichten gibt es dafür aus der Ausdauer- und Haptik-Abteilung.

Xiaomi Redmi Note 11: technische Daten auf einen Blick

Betriebssystem Android Speicherkapazität 128 GB Arbeitsspeicher 4 GB Speicherkartenformat Micro SD Konnektivität 2G, 3G, 4G Displayauflösung 2400 x 1080 Pixel Kameraauflösung 50,0 Megapixel Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung ✔️ Dual-SIM-Slot ✔️ Infrarot-Sender ✔️

Xiaomi Redmi Note 11: edle Optik zum Top-Preis

Nicht nur das Innere des Xiaomi Redmi Note 11 überzeugt, auch die äußere Hülle ist ein Argument für das Smartphone. Das OLED-Display sorgt für leuchtende, knallige Farben und scharfe Bilder. Zudem wiegt das Smartphone nur etwa 180 Gramm und liegt so leicht und gut in der Hand. Das edle Design des Xiaomi Redmi macht das Gerät zum optischen Hingucker. Mit der 50-MP-Kamera des Smartphones entstehen scharfe, farbintensive Bilder. Zur Ausstattung gehören außerdem eine 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Linse und eine 2-Megapixel-Makrolinse für detailreiche Nahaufnahmen. Schöne Porträts entstehen dank des 2-Megapixel-Tiefensensors. (lw)