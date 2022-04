Samsung Galaxy Z Fold3: Faltbares Smartphone jetzt 400 Euro günstiger

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Samsungs Galaxy Z Fold3 gibt es ab 1799 Euro im Handel - ab Ende August. © Samsung/dpa-tmn

Das Z Fold3 ist Samsung einzigartiges faltbares Smartphone. Das Handy liefert ein beeindruckendes Seherlebnis und eine starke Leistung. Jetzt ist das Spitzenmodell stark reduziert.

Mit dem Z Fold3 5G hat Samsung ein einzigartiges Erlebnis auf den Smartphone-Markt gebracht. Das faltbare Topmodell hebt Arbeiten per Handy auf ein ganz neues, noch nie dagewesenes Level. So können Sie das Display bequem in zwei Hälften teilen oder bis zu drei Apps gleichzeitig öffnen. Das geht bei keinem anderen Smartphone. Dieses leistungsstarke Z Fold3 hat natürlich auch seinen Preis. Als unverbindliche Preisempfehlung werden stolze 1.798,98 Euro ausgerufen. Aktuell können Sie bei Amazon jedoch 400 Euro sparen.

Z Fold3 5G: nur 1.399,- € statt 1.798,98 €

Leistung, Display, Kamera und Ausstattung überzeugen im Test mit Spitzenwerten. Letztere protzt jetzt auch mit einer IPX8-Zertifizierung und damit ist auch das Galaxy Z Fold3 5G wasserdicht – faszinierend. Als überfälliges Feature lässt sich nun auch ein Samsung S-Pen mit dem Fold benutzen.

Z Fold3 5G: die technischen Details im Überblick

Z Fold3 5G: nur 1.399,- € statt 1.798,98 €

Arbeitsspeicher 12 GB Speicherplatz 512 GB Display AMOLED Infinity-Flex-Display Displaygröße bis zu 7,6 Zoll (19,19 cm) Anzahl der Kameras 5 Mobilfunktechnologie 5G Wasserschutz IPX8 Maße H x B x T 15,82 x 6,71 x 0,16 cm Erhältliche Farben Schwarz, Grün, Silber Herstellergarantie 36 Monate (exklusiv bei Amazon)

Das Samsung Galaxy Z Fold3 kann nun auch mit speziellen Varianten von Samsungs S-Pen bedient werden. © Samsung/dpa-tmn

Z Fold3 5G: nur 1.399,- € statt 1.798,98 €

Z Fold3 5G: Samsungs einzigartiges Smartphone-Erlebnis

Mit dem Samsung Galaxy Z Fold3 5G genießen Sie ein beeindruckendes Seherlebnis in vollen Zügen. Das große AMOLED-Infinity-Flex-Display lässt die Kamera unter dem Display verschwinden. So sehen Sie nur den Bildschirm. Nutzen Sie das faltbare Smartphone, um effizient zu arbeiten. Mit dem optionalen S Pen 🛒 können Sie Notizen machen. Im Flex-Modus teilt sich das Display in zwei Hälften. So können Sie arbeiten, während Sie auf der anderen Hälfte eine Videokonferenz verfolgen.

Faltbare Smartphones hatten in der Vergangenheit immer mit dem schlechten Ruf zu kämpfen, nicht stabil und wackelig in der Handhabung zu sein. Das Z Fold3 besitzt einen Armor Aluminium-Rahmen, der 10 Prozent widerstandsfähiger ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Der größte Sprung bietet allerdings das Displayglas. Dank einer zusätzlichen Panelschicht und einer Schutzfolie ist das Display 80 Prozent widerstandsfähiger als zuvor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.