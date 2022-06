10 Gründe, warum Ihr Sommerurlaub in Kroatien unvergesslich wird

Segeln ist auf dem kroatischen Meer ein Muss. © Aleksandar Gospic

Wenn Sie 10 Gründe brauchen, warum Ihr Sommerurlaub in Kroatien unvergesslich werden wird, sind Sie hier richtig.

Der Sommerurlaub in Kroatien ist wie ein Film, in dem das kristallklare Meer, die magische Küste mit mehr als 1000 Inseln, allerhand historische Sehenswürdigkeiten, herausragender Gastronomie und einzigartige Sommerfestivals die Hauptrollen spielen.

Die kroatische Adria: ein Meer der Träume

Schier endlos blaue Weite und kristallklares Wasser, auf der sich die Sonne glitzernd spiegelt – so einladend präsentiert sich die kroatische Adria. Genießen Sie die sanfte Sommerbrise, die Sie wie ein Kind streichelt. Die Adria ist ein Meer der Träume!

Märchenhafte Strände in Kroatien

Von Istrien bis Dubrovnik verwöhnt Sie die kroatische Küste mit Stränden, die definitiv einen Besuch wert sind. Bewundern Sie die Schönheit von Zlatni rat, finden Sie heraus, warum der Strand Rajska plaža ein wahres Paradies auf Erden ist, erleben Sie einen königlichen Urlaub am Strand Kraljičina plaža oder entdecken Sie die magische Anziehungskraft von Stiniva auf Vis.

Kroatiens Strände laden zum Träumen ein. © Zoran Jelaca

1000 Inseln entdecken im Kroatien-Urlaub

Eine Zahl, die man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Was ist die perfekte Sommerdestination, wenn nicht ein Land mit 1000 Inseln? Verlieben Sie sich in den eleganten Luxus von Hvar, die sanfte Wildnis von Lastovo, den Reiz von Vis oder die Steinskulpturen der Kornaten. Jede kroatische Insel verbirgt eine einzigartige Geschichte.

Segeln auf dem endlosen Meer

Kroatien ist ein wahres Paradies für Schifffahrer, erfahrene Segler und ebenso für Anfänger. Segeln Sie auf dem Meer der Freuden und entdecken Sie versteckte Buchten, in denen das Meer, die Sonne und die Idylle der Natur eine perfekte Kombi abgeben.

Cineastische Schönheit in Kroatien

Die Schönheit Kroatiens wurde bisher in vielen beliebten Filmen und Serien gezeigt. Entdecken Sie die Drehorte von Game of Thrones, finden Sie heraus, welche Stadt in Star Wars zu sehen ist und singen Sie ABBA-Hits auf der wunderschönen adriatischen Insel Vis, wo Mamma Mia! gedreht wurde. Ein Erlebnis, schöner als im Film, erwartet Sie!

Liebe geht durch den Magen – auch im Kroatien-Urlaub

Das alte Sprichwort wird in Ihrem Urlaub in Kroatien eine neue Bedeutung bekommen. Probieren Sie authentische Gastronomie, genießen Sie erntefrisches Obst und Gemüse und kosten Sie einzigartige Weine. Kroatien hält für jeden Geschmack eine Fülle an Aromen bereit!

Lassen Sie sich von der Gastronomie in Kroatien begeistern. © Maja Danica Pecanic

Steinerne Zeugen der Vergangenheit

Begeben Sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit und spazieren Sie auf den Stadtmauern von Dubrovnik, bestaunen Sie den Diokletianpalast in Split, schlendern Sie durch die Altstadt von Korčula oder seien Sie der Geschichte näher als je zuvor in der Arena in Pula, in der früher Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben. Bestaunen Sie spektakuläre Steinskulpturen voller Geschichte über die ganze Küste Istriens verstreut.

In Kroatien finden Sie jede Menge steinerne Zeugen der Vergangenheit. © Ivan Sardi

Kroatische Herzensmenschen

Die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Einheimischen in Kroatien ist anrührend. Sie sind stets hilfsbereit, verraten Geheimtipps über Ihr Heimatland und freuen sich über Reisende, die ihr Land kennenlernen wollen. Mit erstaunlich vielen Kroaten kann man sich auf Deutsch unterhalten – was die Sache für Touristen noch einfacher macht.

Urlaub in Kroatien: Outdoor-Abenteuer en masse

Nicht nur Wassersport ist in Kroatien möglich: Auch Mountainbiker und Wanderer kommen hier nicht zu kurz. Seien es atemberaubende Wege durch die zahlreichen Nationalparks oder unbekannte Pfade im Učka-Gebirge – sie warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Mountainbiker und Wanderer finden in Kroatien das Paradies. © Aleksandar Gospic

Pulsierendes Nachtleben in den kroatischen Orten

Ob für wilde Partyanimals oder entspannte Bargänger – Kroatien bietet mit seinen Festivals am Strand oder seiner Kneipenkultur in Split für jeden etwas. Auch die Clubszene ist in den größeren Städten ein Paradies für Feierbegeisterte.

