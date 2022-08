14 Slow Trails in Kärnten laden dazu ein: Zuerst ein wenig wandern, dann baden – oder umgekehrt

Entspanntes Wandern – dafür ist Kärnten der perfekte Ort. © Gert Perauer

Haben Sie Lust, die Natur ganz entspannt und ohne Hektik zu entdecken? Dann sollten Sie es mit einem der zahlreichen Slow Trails in Kärnten probieren.

Wer liebt es nicht, an und in der Nähe von Seeufern zu promenieren. Ohne Anstrengung, einfach die Seele baumeln lassen. Die räumliche Weite, die durch die Wasseroberfläche entsteht, schafft eine inspirierende Atmosphäre. In Kärnten gehört zu diesem Blick meist auch eine Bergkulisse. Und genau hier haken die vierzehn Kärntner Slow Trails ein. Diese sind entspannte Wege mit Seeblick, rund zehn Kilometer lang und mit nicht mehr als 300 Höhenmetern. Jeder Trail hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Geschichte. Die Möglichkeit zum Baden gibt’s bei allen Trails inklusive – als Erfrischung im Seen oder barfuß beim Waldbaden auf weichen Moospolstern. Alle Wege sind einheitlich beschildert, Schaukeln und Hängematten laden zum Verweilen und Relaxen ein.

Der erste der drei Slow Trails am Millstätter See hat eine lange Tradition als Weg mit besonderen Qualitäten. Er befindet sich am Fuße des geheimnisvollen Weltenberg Mirnock, der auch Heimat der Sage vom Mirnock-Riesen und dessen unglücklicher Liebe zu einer Fischertochter ist. Der zweite Weg am Millstätter See – der Slow Trail Zwergsee – führt durch schattenspendende Kastanien- und Kiefernwälder zu einer kleinen Aussichtsplattform, die einem Schiffsbug nachempfunden. Sie gibt den Blick auf Boote und Dächer der Jugendstilvillen frei. Der neue Slow Trail Südufer schlängelt sich am stillen, naturbelassenen Ufer von Seeboden vorbei an versteckten Buchten und Sandstränden. Info-Tafeln erzählen Geschichten übers Seeleben, Bootsarchitektur und Fischerei.

Wunderschöner Ausblick auf blaues Wasser: Slow Trails am Wörthersee

Der Slow Trail Römerschlucht am Wörthersee führt die Wanderer weg vom pulsierenden Leben des Sees. Der 6,7 km lange Slow Trail startet in der schattigen Römerschlucht, deren Bach über mit Moos bewachsene Steine ins Tal plätschert. Am oberen Punkt der Römerschlucht angekommen öffnet sich die Landschaft und der nun sanfte Waldweg führt um den einsamen Forstsee hin zur Veldener Aussicht, einem idealen Logenplatz mit Blick auf Velden und den Wörthersee. Viele Besonderheiten hält der Slow Trail Schaukelweg bereit: Opferstein, eine heidnische Kultstätte, die Bergkirche St. Margarethen, die Burgruine Reifnitz und die Kirche St. Anna. Der Slow Trail Brahmsweg erzählt die Geschichte Pörtschachs und jene des Komponisten Johannes Brahms, der hier bevorzugt seine Sommermonate verbrachte. Touch Points mit QR-Code informieren u.a. über das Leben und Wirken von Johannes Brahms und über die Wörthersee Architektur. Der Slow Trail Yogaweg in Velden bietet den Aufbau und die Abfolge einer klassischen Yogastunde mit Körper-, Atem und Achtsamkeitsübungen

Einer der schönsten Aussichtsplätze in Südkärnten mit besonderem Weitblick bietet der Slow Trail Kitzelberg am Klopeiner See. Seine 3,5 Kilometer führen vom Westufer durch den Wald hinauf zur Aussichtsplattform, zu dessen Füßen der Kleinsee, Turnersee und Klopeiner See liegen. Die Wassertemperaturen klettern im Sommer regelmäßig auf über 28°C, was den Klopeiner See zum wärmsten Badesee Europas macht. Tipp: die Sonnenaufgangswanderung!

Wandern am Weissensee und Pressegger See: Slow Trails inmitten von Bergen, Wäldern und Wiesen

Auch der Weissensee, berühmt für seine fjordartige Landschaft sowie das türkisblaue und trinkwasserreine Nass, bietet ein perfektes Slow Trail Szenario. Auf 8,8 km führt der Uferweg mit einsamen Buchten und Ruheplätzen, begleitet von der Kulisse der Gailtaler Alpen mit Ausblicken zu den Lienzer Dolomiten. Er ist wahlweise von Neusach (Ronacherfels) zum Ostufer oder in umgekehrter Richtung zu begehen und mit dem umweltfreundlichen Linienschiff „MS Alpenperle“ kombinierbar.

Durch einen dichten Schilfgürtel schlängelt sich der 5,8 km lange Slow Trail am Pressegger See. Aufmerksame Wanderer entdecken hier in der einzigartigen Vegetation mit bis zu drei Meter hohem Schilf, Teichrosen und Tannenwedeln seltene Exemplare aus Flora und Fauna wie Haubentaucher oder besondere Libellen-Arten.

Slow Trails: Sport, Kultur und Mystik im Herzen Kärntens

Ein außergewöhnliches Kultur- und Naturerlebnis bietet der Slow Trail Bleistätter Moor am Ossiacher See, bei dem man durch mystische Moorlandschaften wandert. Der Weg führt ab dem unter Denkmalschutz stehenden Domenig Steinhaus entlang der Uferpromenade vorbei an einigen Höfen und weiter ins weitläufige Europaschutzgebiet Bleistätter Moor. Als Variante ist eine Kombination mit der Ossiacher See Schifffahrt möglich. Der Slow Trail Afritzer See führt zu Füßen des Mirnock und Wöllaner Nock auf 4,6 km Länge durch das artenreiche Landschaftsschutzgebiet des Afritzer Sees, in dem über 15 Fischarten und Edelkrebse leben.

Ebenfalls in der Region Villach befinden sich die zwei neuen Slow Trails Faaker See und Kloster Wernberg. Jener am Faaker See führt durch das idyllische Natur- und Landschaftsschutzgebiet am Rande des Drobollacher Moors. Als besonderer Blickfang begleitet den Wanderer der türkisblaue Faaker See und der Mittagskogel. Der Trail führt über teils naturbelassene Wege zu freien Seezugängen. Der neue Slow Trail Kloster Wernberg führt direkt vom Kloster Wernberg mit angeschlossener Landwirtschaft und Fischteichen zur Drauschleife. Dieser Abschnitt von Kärntens Hauptfluss Drau ist wertvoller Lebensraum für Brutvögel und durchziehende Vogelarten.