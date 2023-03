Ankommen und abschalten … Geheimtipp in Südtirol

Teilen

Luxus trifft Alpencharme: Die steilen Dächer der Chalets sind typisch für die Häuser auf dem Ritten. © ADLER Lodge RITTEN

Es sind die Menschen, die einen Ort besonders machen. Das gilt auch für die ADLER Lodge RITTEN. Ein Ort, an dem Entspannen und Aktivsein, Wohlfühlen und Ankommen, Leben und Genießen großgeschrieben werden.

Sie ist nur 16 Kilometer von Bozen entfernt – und zugleich Lichtjahre. Wer mit der Rittner Seilbahn aus der Hauptstadt Südtirols auf rund 1000 Meter hinauf schwebt, kommt in eine andere Welt: Bauernhöfe, Holzschober, grüne Almen, Bergdörfer und dichter, dunkler Wald.

Sind es die klare Bergluft, die endlosen Almwiesen oder der gigantische Ausblick auf die Gipfel der Dolomiten? Oder doch die Südtiroler Gastfreundschaft, das knusprige Bauernbrot zum Frühstück und die unendlichen Möglichkeiten? Wahrscheinlich ist es hier in der ADLER Lodge RITTEN eine Mischung aus allem.

Zur ADLER Lodge RITTEN

Bereits im 17. Jahrhundert haben betuchte Bozner Bürger auf dem Ritten die Sommerfrische „erfunden“. Diese lange Tourismustradition ist auch heute noch auf Schritt und Tritt zu spüren. Sie verleiht dem Ritten ein ganz eigenes Flair.

Impressionen der ADLER Lodge RITTEN Fotostrecke ansehen

Private Chalets als persönlicher Rückzugsort

In einer getriebenen Welt ist Zeit Luxus mehr denn je. Zeit, sie mit den Menschen zu verbringen, die wichtig sind. Zeit für Dinge, die im Alltag zu kurz kommen. Genau für diese Auszeiten mit Familie oder Freunden bietet die ADLER Lodge RITTEN 20 zauberhafte private Chalets und 20 Junior Suiten. Natürliche Materialien. Warmes Licht. Naturbelassene Barfußböden. Nachhaltige Bauweise. Der Charakter des Waldes prägt diese persönlichen Rückzugsorte. Der Blick nach draußen bleibt durch die hohen Glasfenster frei. Die Grenzen zwischen drinnen und draußen verfließen. Genießen Sie den Luxus der Natur und höchsten Komfort.

Zu Gast bei Freunden vom ersten Augenblick an In der ADLER Lodge müssen Gäste den ganzen Urlaub über keinen Bon unterschreiben – alle Mahlzeiten und Getränke sind inkludiert. Keinen Tisch reservieren – weil sie abends automatisch zu ihrem Platz im Restaurant geführt werden.

Eine Relaxoase inmitten der Natur

Schwimmen und dabei das atemberaubende Panorama genießen: die Geislerspitzen, der Langkofel, der mächtige Schlern und der sagenumwobene Rosengarten © Thaddaeus Salcher

Wer gerne unter Baumkronen sauniert, kommt im ADLER Spa auf seine Kosten. Im Einklang mit dem Wald lockt der Spa-Bereich mit behaglichen Aromen und speziell entwickelten Behandlungen. Hier, im Wald Spa, wird der Körper schwerelos und der Geist geht auf Reisen. Zu den Gipfeln der Dolomiten und zu den Baumkronen, vollkommen unbeschwert und voll Harmonie. Im ADLER Spa gibt es keine Zeit, kein Müssen – nur Dürfen. Zwischen leuchtenden Gipfeln und alten Lärchen schwimmen Sie im ganzjährig beheizten Infinity-Pool mit Fernsicht den Bergen entgegen, in den Relaxoasen knistert das Feuer und aus der Sauna steigt Kräuterduft.

Farm to Table Konzept mit regionalen Partnern

Bestes aus Südtirol täglich frisch vom Feld © ADLER Lodge RITTEN

Bodenständig, ehrlich, gesund und frisch. Die Küche Südtirols hat sich seit Generationen kaum verändert – und das ist auch gut so. Darum legt Chefkoch Hannes Pignater höchsten Wert darauf, dass nur das Beste der Saison und Region Einzug auf der Speisekarte hält.

Küchenchef Hannes Pignater wurde mit der Goldmedaille bei der Berufsweltmeisterschaft in St. Gallen ausgezeichnet und gewann die Silbermedaille bei der Olympiade der Köche in Erfurt.

Gekocht wird mit Bio-Produkten, vorwiegend direkt vom Bauern und so verschmelzen alpine Bodenständigkeit und mediterrane Leichtigkeit. Aus Traditionellem entsteht mit Können und Kreativität Neues und das in einem offenen Küchenkonzept, das einmal mehr den Eindruck erweckt: In der ADLER Lodge RITTEN sind Sie nicht nur Gast, sondern ein Freund des Hauses.

Genuss pur Mittags bedienen sich die Gäste am light-lunch-Buffet, nachmittags von den köstlichen hausgemachten Kuchen und

lassen sich dazu einen caffè oder einen erlesenen Tee bringen. Den ganzen Tag über stehen frisches Quellwasser und die ausgezeichneten Fruchtsäfte der Südtiroler Firma Kohl bereit, dazu Schalen mit Äpfeln und anderem frischem Obst aus der Umgebung. Und abends wird das ganze von einem Gourmet-Dinner im Restaurant gekrönt.

Unzählige Outdoorerlebnisse

Unzählige Outdoorerlebnisse locken rund um die ADLER Lodge RITTEN © ADLER Lodge RITTEN

Seit jeher fasziniert die Region um den Ritten die Menschen. Schon Sigmund Freud schätzte die würzige Luft und lebendige Natur mit Blick bis zu den Zacken der Dolomiten. Als Gast der ADLER Lodge RITTEN machen Sie die Bergwelt zu Ihrem Abenteuerplatz!

Und das rund ums Jahr: Von der Frühlings-Skitour über Bergtouren im Sommer bis zum Genusswandern im Herbst und natürlich Pistenspaß im Winter.

Wer einen Stadtbummel machen möchte, ist per modernster Schwebebahn in nur 20 Minuten in Bozen.

Direkt vor der ADLER Lodge eröffnet sich ein grenzenloses Paradies für Aktivurlauber.

Das Beste: Für die ADLER Lodge arbeiten einheimischen Guides. Als Insider kennt Touren-Guide Alexander Platzer die besten Touren und begleitet Gäste gerne zu den schönsten und ursprünglichsten Plätzchen der Umgebung.

Lassen Sie sich vom ganzjährigen ADLER-Outdoor-Programm überraschen.

ADLER Outdoor-Programm entdecken

Unzählige Outdoorerlebnisse

Rund 350 Kilometer markierte Wanderwege

Bergsteigen, Klettersteig & Klettern

(E-)Mountainbiken, Radfahren

Geselliges Törggelen und Wandern

Meditation, Yoga und Pilates

Stretching, Funktionales Training, Fitness-Stunden

Lama- und Alpakawanderung

Reiten und Reitkurse in Wolfsgruben

Kontakt

ADLER Lodge RITTEN

Lichtenstern 20

39054 Oberbozen/Italien

T. +39 0471 1551 700

E-Mail: info@adler-ritten.com

www.adler-ritten.com