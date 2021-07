Ägypten-Urlaub 2021: Wichtige Regeln für die Einreise ins Corona-Hochinzidenzgebiet

Beliebtes Reiseziel der Deutschen: Hurghada am Roten Meer in Ägypten.

Sommer-Reise

Urlaub in Ägypten im Sommer 2021: Sonne satt, aber Corona-Sorgen. Das Land an Mittelmeer und Rotem Meer ist Hochinzidenzgebiet. Was das für Reisen bedeutet.

Hamm - Wolken, Regen, Gewitter: Von Sommer kann in vielen Regionen Deutschlands gerade keine Rede sein. Sehnsüchtig geht der Blick in den Süden. Viele Urlauber haben sich im Sommer 2021 für die herrlichen Strände von Ägypten entschieden.

Doch der Corona-Krise können sie in Kairo, Sharm El-Sheikh oder Hurghada nicht so leicht entfliehen wie dem Regen hierzulande, schreibt wa.de*. Denn Ägypten ist Hochinzidenzgebiet.

Ein Überblick über die Corona-Lage in Ägypten, die Delta-Variante, alle wichtigen Einreise-Regeln sowie die Beschränkungen im Land.