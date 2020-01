Darum werden so viele Kreuzfahrten abgesagt - prüfen Sie schnell, ob Ihre dabei ist

Kreuzfahrten von Aida werden derzeit vermehrt abgesagt. Auch bei anderen Reedereien stehen die Fahrten oft auf der Kippe. Woran das liegt, erfahren Sie hier.

Stellen Sie sich vor: Sie freuen sich auf Ihren Kreuzfahrt-Urlaub, doch dann wird er in letzter Sekunde abgesagt.

Dieses Szenario ereignete sich erst im Dezember 2019 bei Aida Mira auf Mallorca.

Doch woran liegt es, das immer wieder Kreuzfahrten kurz vor Start abgesagt werden?

Aida & Co.: Kreuzfahrten kurz vor Abfahrt abgesagt, da Schiffe nicht rechtzeitig startklar

Im Fall der Aida Mira verhielt es sich im Dezember 2019 so: Die Reederei hatte kurz vor Abfahrt mitteilen lassen, dass die Kreuzfahrt abgesagt werde, da Umbauten nicht rechtzeitig fertig geworden seien. Die Passagiere, die nach Mallorca gekommen waren, um dort die Reise zu starten, konnten nicht an Bord gehen, wie das Portal Der Westen berichtete.

Ein Einzelfall sei dies jedoch nicht. Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft in Papenburg, erklärte, dass solche Verzögerungen zeigen würden, wie komplex Kreuzfahrtschiffe konstruiert seien. "Es ist im Prinzip absolut vergleichbar mit dem Bau von Flughäfen, Bahnhöfen oder großen Konzerthäusern." Vergleichbare Fälle seien etwa die "Costa Smeralda", bei der die Passagiere Oktober 2019 an Bord gehen sollten, was sich jedoch auf Dezember 2019 verzögerte, oder die "Roald Amundsen", die erst 2019 im Juli in See stieß, obwohl die Kreuzfahrt bereits 2018 hatte stattfinden sollen.

Meist handelt es sich bei den Gründen für die Verzögerungen von Kreuzfahrten um verspätete Lieferung von Bauteilen. Oft sei dies der Fall bei neuen und technisch innovativen Schiffen. Hier komme es öfter zu Verspätungen.

Die Folge dieser Verspätungen ist für Passagiere ärgerlich. Viele buchen ihre Kreuzfahrt dann um, stornieren sie oder sagen sie komplett ab. Zwar gebe es meist Rabatt auf neue Buchungen, das sei jedoch bei einer bereits erfolgten Urlaubsplanung nur wenig tröstlich.

