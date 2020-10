Alicantes Explanada ist Flaniermeile und Stadtgeschichte in einem

Alicantes Explanada kennt jeder an der Costa Blanca. Für die einen ist sie eine Flaniermeile unter Palmen, für die anderen birgt sie etliche Erinnerungen.

Alicante - Die Flaniermeile von Alicante*, die Explanada, ist wohl der bekannteste Boulevard an der Costa Blanca*. Für Spanien*-Touristen ist die Explanada lediglich ein Spazierweg unter Palmen, für die Einheimischen bedeutet sie ein Stück Stadtgeschichte*, erklärt costanachrichten.com*.

Vor allem die älteren Bewohner verbinden mit der Explanada etliche Erinnerungen an alte Zeiten, an Musik in der Konzertmuschel, die Kaffeehäuser und die eleganten Hotels der Hafenstadt. In solchen Erinnerungen schwelgen die Einheimischen gerne, wenn sie auch heute noch auf den Holz-Klappstühlen sitzen, die jeden Morgen ein Beauftragter der Stadt aufstellt und abends wieder wegschafft.