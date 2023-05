Mega-Schnäppchen: Wegen Airline-Fehler spart Passagier 93 Prozent bei Flugtickets – und schlägt gnadenlos zu

Von: Franziska Kaindl

Ein gewiefter Passagier entdeckte im Netz Flüge für die Business-Class zum Spottpreis. Ohne großes Zaudern sicherte er sich gleich 25 davon – und sparte damit 233.000 US-Dollar.

Nach der Corona-Pandemie ist bei vielen Airlines Schluss mit Billigtickets – umso erstaunlicher, wenn plötzlich Business-Class-Tickets zu einem Bruchteil ihres üblichen Preises zu finden sind. So gesehen von einem Mann aus Hong Kong, der die Gelegenheit sofort beim Schopf packte und sich 25 Tickets davon sicherte. Statt 250.000 US-Dollar (231.000 Euro) bezahlte er für diese nur schlappe 17.000 US-Dollar (knapp 16.000 Euro) – was eine Ersparnis von 93 Prozent ausmacht.

Fehler auf der Webseite sorgt für spottbillige Flugtickets

Unter den gekauften Tickets befand sich eine Rundreise in der ersten Klasse von Jakarta nach Aruba, über Tokio und New York für 890 US-Dollar (823 Euro), wie der Schnäppchenjäger, Herman Yip, dem Online-Portal Bloomberg News berichtete. Manche der Business-Class-Flüge kosteten ihn sogar nur 300 US-Dollar. Wer aber nun denkt, es handele sich hierbei um eine Schnäppchen-Aktion eines Reiseveranstalters oder einer Buchungsplattform, der irrt: Die günstigen Tickets stammten alle von der japanischen Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA). Auf ihrer vietnamesischen Webseite kam es zu einem Fehler bei der Währungsumrechung, sodass über Stunden hinweg falsche Preise angezeigt wurden.

Yip will seine Errungenschaft nun mit Familie und Freunden teilen: „Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, sie zu fragen, ob sie es schaffen oder nicht, da ich wirklich schnell buchen musste“, zitiert ihn Bloomberg. Im Anschluss entdeckte er, dass er die Flüge sogar umsonst umbuchen konnte, sodass seine Rundreise nun in Bangkok anstatt Jakarta beginnt, was sich näher an seinem Wohnort Hong Kong befindet.

Aber Yip war nicht der einzige, der sich den Umrechnungsfehler zunutze machte: Johnny Wong, der in der Luftfahrtbranche tätig ist, konnte sich ebenfalls einen günstigen Hin- und Rückflug in der Business-Class von Jakarta über Tokio nach Honolulu sichern, wie Bloomberg berichtet – für 550 US-Dollar. „Ich hätte nie gedacht, dass ich ein solches Angebot bekommen würde“, erklärte er. Laut dem Bericht waren von dem Fehler hauptsächlich Flüge von Jakarta nach Japan und dann weiter nach New York betroffen.

Günstige Business-Class-Tickets: Airline reagiert auf Fehler

All Nippon Airways bestätigte auf Nachfrage des Online-Portals Business Insider, dass eine falsche Währungsumrechnung auf der vietnamesischen Webseite für die günstigen Tickets verantwortlich war. „ANA hat sich noch nicht entschieden, wie sie die Käufe handhaben will, aber für Passagiere, die den ermäßigten Kauf mit bald anstehenden Flügen getätigt haben, wird ANA sicherstellen, dass sie mit diesen Flügen reisen können.“ Offenbar bleibt also noch offen, ob die Airline einen Teil der getätigten Buchungen auch akzeptieren will.

Yip hingegen rät anderen Reisenden, dass sie bei solch billigen Tickets sofort zuschlagen sollen: „Wenn Sie etwas sehen, dass wahrscheinlich nur ein Zehntel des ursprünglichen Preises kostet, buchen Sie einfach“. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Käufer die Tickets einfach wieder umbuchen oder stornieren könnten, wenn sie das wollten.