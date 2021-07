Alltours führt Corona-Impfpflicht ein: Ab Oktober dürfen nur noch Geimpfte ins Hotel

Reiseveranstalter macht ernst

Es herrscht zwar keine Impfpflicht in Deutschland, doch Corona-Geimpfte genießen viele Vorteile. Ein Tourismus-Riese lässt ab Herbst nur noch Geimpfte im Hotel einchecken.

Wer eine Corona-Infektion bereits hinter sich hat oder vollständig geimpft ist, ist nach aktuellem Kenntnisstand weitgehend vor schweren Corona-Verläufen geschützt. Auch das Risiko, sich überhaupt anzustecken, ist reduziert. Aus diesen Gründen wurden Lockerungen für Geimpfte und Genesene eingeführt – auch in Hinblick auf das Reisen. So gilt für diese Gruppen keine Quarantäne-Pflicht mehr. Ausgenommen ist allerdings die Einreise aus Virusvarianten-Gebieten.

Wer eine Pauschal- oder Individualreise plant, sollte sich vorab beim jeweiligen Reiseveranstalter, Hotel oder der jeweiligen Airline erkundigen, welche Corona-Maßnahmen getroffen wurden und was das für den Reisenden bedeutet. Einen Nachweis über eine vollständige Impfung muss man in der Regel nicht vorlegen – außer man will Ende des Jahres in einem Alltours-Hotel übernachten. Der Touristikkonzern Alltours will nämlich in den konzerneigenen Allsun-Hotels ab Ende Oktober erwachsene Gäste nur noch aufnehmen, wenn sie über einen Corona-Impfschutz oder einen Genesenennachweis verfügen.

+ Der deutsche Reiseveranstalter Alltours ist Partner vieler Reisebüros – und will das Reisen durch eine Art „Impfpflicht“ noch sicherer machen. © Katharina Hölter/dpa

Kinder und Jugendliche sind von der Alltours-Impfpflicht ausgenommen

Wie die Deutsche Presse-Agentur weiter informiert, sei dieser Schritt Teil des umfangreichen Hygiene- und Sicherheitskonzeptes, wie das Reiseunternehmen mitteilte. Die Neuregelung gelte ab dem Beginn der Wintersaison am 31. Oktober 2021. „Wir wollen allen Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können“, wird Alltours-Inhaber Willi Verhuven vom Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Steigende Impfquoten und sinkende Inzidenzen in vielen Urlaubsgebieten würden das Reisen wieder sicher machen, heißt es weiter.

Von der Alltours-Impfpflicht ausgenommen sind Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis 17 Jahren. Diese benötigen nur einen Nachweis über einen negativen Coronatest, um in Allsun-Hotels einzuchecken. Ausgenommen von der Testpflicht sind außerdem Kinder, die jünger als zwei Jahre alt sind. (jg)

Mehr Quellen: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/

