Anreise zum Oktoberfest 2019: So kommen Sie einfach mit Bus, Zug und Mitfahrgelegenheit zur Wiesn

Übernachtungspreise zum Oktoberfest in München werden alljährlich teuer - umso besser, wenn Besucher bei der Anreise sparen können. Wir verraten, wie es geht.

Alle Wege führen zum Oktoberfest - aber wie und wie teuer wird das Ganze? Die Durchschnittspreise und -zeiten für den kompletten Zeitraum des Oktoberfests für die Anreise mit Bus, Zug und Mitfahrgelegenheit aus deutschen und österreichischen Städten finden Sie in dieser Übersicht.

Von Berlin aus zum Oktoberfest 2019

Von Berlin aus gelangen Wiesn-Fans mit dem Zug für durchschnittlich 34,60 Euro in etwa fünfeinhalb Stunden nach München. Die Fahrt mit der Mitfahrgelegenheit kostet meist etwas weniger, nämlich 32,60 Euro bei einer Fahrtzeit von etwa sechs Stunden und 20 Minuten. Mit dem Fernbus müssen sich Reisende auf eine etwa achteinhalbstündige Fahrt einstellen, bei Ticketpreisen von etwa 30 Euro.

Von Frankfurt aus zum Oktoberfest 2019

Von Frankfurt aus gelangen Oktoberfest-Begeisterte am schnellsten mit dem Zug, wie das Portal FromAtoB herausgefunden hat. Nämlich in etwa vier Stunden, nach München und das für circa 40 Euro. Etwas länger, im Durchschnitt etwa viereinhalb Stunden, dauert die FlixBus-Reise mit circa 20 Euro pro Ticket. Mit einer Mitfahrgelegenheit dauert die Fahrt etwa viereinhalb Stunden und kostet ungefähr 21,50 Euro.

Von Köln aus zum Oktoberfest 2019

Oktoberfest-Freunde aus Köln gelangen mit etwa 21,80 Euro durchschnittlich am günstigsten mit dem Fernbus nach München, die Fahrt dauert in den meisten Fällen allerdings über neun Stunden. Schneller ist die Fahrt mit dem Zug in circa sechs Stunden und 20 Minuten, kostet allerdings etwa 34,30 Euro. Auch mit einer Mitfahrgelegenheit dauert die Fahrt etwa sechseinhalb Stunden, die Reisenden können hier mit Kosten von 31 Euro rechnen.

Von Hamburg aus zum Oktoberfest 2019

Hamburger Trachten-Fans gelangen mit dem Zug in etwa siebeneinhalb Stunden und für 41,90 Euro nach München. Etwas länger dauert die Fahrt mit einer Mitfahrgelegenheit für 40,20 Euro in circa acht Stunden und 20 Minuten. Deutlich mehr Zeit sollten Reisende mit dem Fernbus einplanen, nämlich fast 15 Stunden bei einem Preis von etwa 32,70 Euro.

Von Salzburg aus zum Oktoberfest 2019

Doch nicht nur aus Deutschland reisen viele Begeisterte zum Oktoberfest an, sondern auch aus dem nahegelegenen Österreich. Für den Durchschnittspreis von nur 8,40 Euro erreichen die Salzburger in zweieinviertel Stunden die Wiesn-Metropole zum Beispiel mit dem FlixBus. Auch die Mitfahrgelegenheit ist mit zehn Euro erschwinglich und dauert sogar nur eindreiviertel Stunden. Mit 20 Euro ist die Fahrt im Zug doppelt so teuer, bei einer Fahrtdauer von ebenfalls circa eindreiviertel Stunden.

Von Wien aus zum Oktoberfest 2019

Auch ab Wien gelangen österreichische Wiesn-Fans nach München. Am günstigsten ist die Anreise mit der Mitfahrgelegenheit für circa 21,40 Euro in fünfeinviertel Stunden. Ein bisschen teurer ist ein Ticket mit dem Fernbus für 27,60 Euro bei einer Fahrt in etwas unter acht Stunden. Mit dem Zug gelangen Reisende in fünf Stunden nach München, ein Ticket kostet in etwa 36 Euro.

Von Zürich aus zum Oktoberfest 2019

Die Schweizer Oktoberfest-Gänger gelangen von Zürich aus am schnellsten mit der Mitfahrgelegenheit in etwa dreieinhalb Stunden nach München und das für 23,50 Euro. Eine Stunde länger sind Zugreisende unterwegs, für 24,80 Euro. Noch etwas länger, nämlich fünf Stunden dauert die Fahrt mit dem FlixBus, Tickets gibt es hier für durchschnittlich 22,50 Euro.

In München zum Oktoberfest 2019 finden

Wer direkt aus dem Fernbus oder der Bahn auf das Oktoberfest ziehen möchte, der kann zu Fuß gehen: Vom Münchner Hauptbahnhof sind es nur zehn bis 15 Gehminuten zur Festwiese - gleiches gilt für den Zentralen Omnibusbahnhof. Für die Weiterfahrt zur Unterkunft beziehungsweise als Verkehrsmittel für die kommenden Tage empfiehlt sich der öffentliche Nahverkehr. Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVV) kostet eine Single-Tageskarte für den Innenraum 6,70 Euro, womit U-Bahn, Tram, Bus und S-Bahn entspannt genutzt werden können.

