Auch das noch: An diesem Strand von Mallorca soll es bald Alkoholverbot geben

Die Verbote auf der beliebten Urlaubsinsel der Deutschen häufen sich: Jetzt soll es an diesem Strand auf Mallorca blad verboten werden, Alkohol zu konsumieren.

Alkoholexzessen und Schlägereien folgt jetzt die harte Konsequenz: Am Strand von Cala Rajada auf Mallorca soll künftig ein Alkoholverbot herrschen.

Alkoholverbot – und Musikverbot?

Die Gemeindeverwaltung will den Alkoholkonsum am Strand verbieten, wie Bürgermeister Rafel Fernández bestätigte. Das berichtete das Mallorca-Magazin. Demnach soll es nur noch in den Strandbars, den so genannten Chiringuitos, der Konsum von Alkohol erlaubt sein.

Zudem will Fernández Hotels der Umgebung ebenfalls dazu aufrufen, genau auf den Alkoholkonsum ihrer Gäste und eventuelle Ausfälle von Touristen genau zu beobachten. Auch strebt er scheinbar ein Musikverbot in den Strandbars von Cala Rajada an.

