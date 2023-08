Am Flughafen: Bringt es etwas, „zerbrechlich“ auf den Koffer zu schreiben?

Viele Passagiere verabschieden sich am Flughafen schweren Herzens von ihrem Koffer. Damit Ihr Gepäck nie wieder unflätig behandelt wird, können Sie diesen Trick befolgen.

Egal, wie sorgfältig Sie Ihren Koffer zu Hause packen: Spätestens am Flughafen müssen Sie Ihr Gepäck in fremde Hände geben. Genau das macht vielen Reisenden Angst. Schließlich ist das Flughafenpersonal nicht gerade bekannt dafür, Reisetaschen mit Samthandschuhen anzufassen. Kein Wunder: Die Mitarbeiter stehen enorm unter Druck und müssen ein striktes Pensum befolgen. Da wundert es natürlich nicht, dass die Fracht eher stiefmütterlich behandelt wird. Aus diesem Grund kommt es allerdings auch immer wieder vor, dass Gepäck beim Verladen bzw. während des Transports beschädigt wird. Viele Flugpassagiere greifen deshalb auf das sogenannte „Gepäck-Wrapping“ gegen Gebühr zurück, bei dem der Koffer in Plastikfolie eingewickelt wird. Aber auch ein Zauberwort kann dabei helfen, dass Gepäck am Flughafen nicht beschädigt wird.

Deshalb sollten Sie ihren Koffer mit „Zerbrechlich“ markieren

Dellen, Kratzer, abgebrochene Rollen: Viele Menschen erleben eine böse Überraschung, wenn sie ihren Koffer nach dem Flug wieder abholen. In diesen Fällen können betroffene Schadensersatz von der Fluggesellschaft fordern. Schließlich ist die Airline dafür verantwortlich, das Aufgabegepäck sicher und unbeschadet zur jeweiligen Destination zu befördern. Oft besteht allerdings nur ein minimaler Schaden wie ein kaputter Reißverschluss, wegen dem sich die meisten Passagiere nicht die Mühe machen, Entschädigung zu verlangen. Egal wie hoch der Schaden: Ärgerlich ist es so oder so.

Es gibt jedoch eine wirksame Lösung, damit Ihr Gepäck in Zukunft sanfter behandelt wird: Markieren Sie es mit einem „Zerbrechlich“-Aufkleber. Selbst wenn sich de facto gar keine fragilen Gegenstände in Ihrem Koffer befinden, stellen Sie damit einen besseren Schutz Ihres Hab und Guts sicher. Wenn das Flughafenpersonal liest, dass sich empfindliche Objekte in der Reisetasche befinden, werden sie garantiert sorgfältiger damit umgehen.

Koffer mit „Zerbrechlich“ kennzeichnen: So gehen Sie vor

Es hat mehrere Vorteile, wenn Sie Ihren Koffer am Flughafen als „fragile“ bzw. „zerbrechlich“ ausgeben. © YAY Images/Imago

Das Zauberwort schreiben Sie nicht etwa selbst auf das Gepäck. Stattdessen geben Sie dem Flughafenpersonal beim Check-in Bescheid, dass sich empfindliche Inhalte in Ihrem Koffer befinden. Im Anschluss wird das Gepäck mit einem Sticker versehen, der es als „zerbrechlich“ kennzeichnet. Nun können Sie sich guten Gewissens von Ihrem Koffer verabschieden und beruhigt einen Kaffee trinken gehen.

Bei der Gepäckausgabe hat es ebenfalls Vorteile, Ihre Reisetasche als „zerbrechlich“ zu markieren. Dadurch erhalten Sie nämlich als eine der ersten Ihr Gepäck. Der Grund dafür ist, dass Koffer mit fragilem Inhalt meist später verladen werden. Bei der Ankunft wiederum werden sie als Erstes entladen und landen dementsprechend früher im Flughafengebäude und am Gepäckband.

Mit diesem Trick schlagen Sie also gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Nicht nur wird Ihr Gepäck sorgfältiger behandelt, außerdem verkürzt sich Ihre Wartezeit am Zielflughafen. Nichts ist schließlich nerviger, als nach der Ankunft Ewigkeiten auf den Koffer warten zu müssen. In der Regel will man einfach zügig weiterreisen – egal, ob es nun nach Hause geht oder in eine fremde Stadt. Ihre Nerven werden sich sicher darüber freuen, dass Sie den Stress am Flughafen in Zukunft schnell hinter sich bringen können.

Koffer schneller bekommen: Es gibt noch mehr Tricks

Wenn Sie trotzdem davor zögern, Ihren Koffer als „zerbrechlich“ zu kennzeichnen, können Sie weitere Tipps befolgen, damit Ihr Gepäck als eines der ersten am Band erscheint. Checken Sie absichtlich spät ein, dann wird auch Ihr Koffer als einer der letzten ins Flugzeug geladen. Folglich taucht er früher am Gepäckband auf. In manchen Flughäfen funktioniert dieser Trick allerdings nicht, da kaum etwas von Hand beladen wird. Dem Portal Travelbook zufolge klappt es aber in zwei von drei Fällen.

Am meisten geflogen wird übrigens am späten Morgen. Aus diesem Grund müssen Sie zu diesem Zeitpunkt besonders lange an der Gepäckausgabe warten. Wer zeitlich flexibel ist, kann also bereits bei der Buchung darauf achten, dass der Flieger nicht am Vormittag landet. Eine wirklich feste Garantie, den Koffer möglichst schnell zu erhalten, bietet allerdings nur das First-Class-Ticket. Passagiere, die erste Klasse fliegen, haben das Privileg, dass ihr Gepäck ausnahmslos zuerst verladen wird.