Die regenreichsten Städte Europas – und warum wir sie trotzdem lieben

Schlechtes Wetter

Zu manchen Städten gehört der Regen einfach dazu – und trotzdem gelten sie als die beliebtesten Reiseziele überhaupt. Wo Urlauber ihren Schirm dabei haben sollten.

Bei Städtereisen – und Reisen an sich – hofft man eigentlich immer auf gutes Wetter. Schließlich ist es viel schöner, die Straßen großer Metropolen zu erkunden, wenn die Sonne strahlt und das Gesicht wärmt. Nur sind einem nicht immer Sonnenschein und angenehme Temperaturen vergönnt. Und bei manchen Städten in Europa gehört der Regen schon fast zum Stadtbild und macht sogar einen Teil des Charmes aus. So meinte zum Beispiel erst kürzlich die Theaterschauspielerin Zodwa Seele im NDR-Podcast „Feel Hamburg“: „Es gibt nur zwei Städte in Europa, in denen es regnen darf, das sind Hamburg und London.“

Große Liebe für Hamburg – trotz Regen

Der NDR teilte das Zitat auf Instagram – und dort zeigt sich, dass einige User einer ähnlichen Meinung sind: „In Hamburg MUSS es ab und an regnen. Das ist Pflicht!“, heißt es zum Beispiel. Oder: „Hamburg ohne Regen wäre nicht Hamburg.“ Manch einer leitet aus dem Wetter auch die Verhaltensweisen der Bewohner Hamburgs ab: „Daher kommt unsere einzigartige Kellerbräune und die unglaublich sympathische Stimmung, die in ganz Deutschland bekannt ist.“ Generell zeigt sich aber, dass der Regen der Liebe gegenüber einer Stadt keinen Abbruch tun muss: „Ich liebe Hamburg und London – auch im Regen“, schreibt eine Userin.

Sind Hamburg und London wirklich so verregnet? Das sagen Wetterdaten

Hamburg und London sind also dem Gefühl nach zwei der regenreichsten Städte in Europa – hier wundert sich kaum jemand mehr über das schlechte Wetter, sondern packt stattdessen in weiser Voraussicht die passende Kleidung ein. Aber ist es wirklich so, dass es in den beiden Metropolen am häufigsten regnet – oder hängt ihnen dieser Ruf zu Unrecht nach? Ein Blick auf Wetterdaten von World Weather Online aus den Jahren 2009 bis 2022, die das Ferienhaus-Portal Holidu analysiert hat, zeigt tatsächlich ein anderes Bild.

+ Hamburg vor dunklen Regenwolken – so wie man es kennt und liebt. © Panthermedia/Imago

Demnach ist Augsburg die regenreichste Stadt – zumindest innerhalb Deutschlands. Durchschnittlich regnet es hier an acht Tagen im Monat, mit einer durchschnittlichen täglichen Niederschlagsmenge von 4,2 mm. Gleich dahinter folgt die bayerische Landeshauptstadt München mit 7,7 Regentagen pro Monat und einer täglichen Niederschlagsmenge von 3,7 mm. Hamburg taucht erst auf dem 11. Rang auf. Hier regnet es laut Wetterdaten circa 6,7 Tage im Monat bei einer täglichen Niederschlagsmenge von 2,5 mm.

Rang Stadt Regentage im Monat (Ø) Niederschlagsmenge pro Tag (Ø) 1. Augsburg 8 4,2 2. München 7,7 3,7 3. Dortmund 7,4 3,3 4. Stuttgart 7 3,1 5. Chemnitz 6,8 2,9 6. Wuppertal 7,1 2,9 7. Aachen 6,8 2,7 8. Mönchengladbach 6,8 2,9 9. Bielefeld 6,7 2,9 10. Bochum 6,6 2,9 11. Hamburg 6,7 2,5

Die regenreichsten Städte in Europa

Was das restliche Europa angeht, so ist der Auswertung zufolge das norwegische Bergen die regenreichste Stadt. Sowohl bei den durchschnittlichen Regentagen pro Monat (12,7) als auch bei der durchschnittlichen täglichen Niederschlagsmenge (8,8 mm) ist sie Spitzenreiter. Großbritannien wird aber dennoch seinem Ruf als verregnete Insel gerecht – nur, dass es statt London die schottischen Städte Sunderland und Glasgow sind, in denen Bewohner und Reisende am häufigsten nass werden.

