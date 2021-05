Zwischen Reisfeldern und Schilf: Tour durch Pegos Naturpark Marjal

Ausflug an der Costa Blanca

Von trockener Erde über überflutete Flächen für Zugvögel bis zu immr weiter in den Himmel ragenden Reis-Ähren: Ein Ausflug in den Naturpark Marjal in Pego an der Costa Blanca bietet je nach Jahreszeit unterschiedlichste Anblicke.

Die Trockenzeit im Marjal von Pego an der Costa Blanca* hat ein Ende. In der ersten Maihälfte werden die Reisfelder in diesem Anbaugebiet von Spanien* überflutet, das Wasser zieht Vögel an und gibt dem Naturpark seinen ganz besonderen Reiz*, wie costanachrichten.com* berichtet.

Erdkundet werden kann das Feuchtgebiet per Auto, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Eine Route führt vorbei an Reisfeldern und kleinen Flüssen bis zu einem Hügel mit toller Aussicht - und bietet interessante Einblicke in die Welt dieses Marschlandes zwischen Bergen, Orangenfeldern und Küste. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.