Auswärtiges Amt rät in diesem Urlaubsparadies zur Vorsicht

Wegen einer Explosion auf einer Personenfähre zwischen Playa del Carmen und der Insel Cozumel in Mexiko mahnt das Auswärtige Amt Urlauber zur Vorsicht.

Reisehinweis

Das Auswärtige Amt rät zur erhöhten Wachsamkeit in einer Urlaubsregion in Mexiko. Grund: In den vergangenen Monaten hat es zwei Sprengstoffvorfälle gegeben.