Zecken-Check an deutschen Badeorten: In München und Darmstadt gibt es die meisten

Von: Franziska Kaindl

Wer demnächst einen Ausflug an den See plant, sollte sich auch dort vor Zecken in Acht nehmen. Eine Untersuchung zeigt, dass gerade in München und Darmstadt die Gefahr hoch ist.

Sobald die Temperaturen nach oben klettern, geht es für viele Ausflügler wieder an den Badesee, um das schöne Wetter in vollen Zügen zu genießen. Doch beim Plantschen im Wasser sollten Sie eines nicht vergessen: Gerade am Ufer von Flüssen und Seen, wo es sich Badende nach einer Erfrischung auf einem Handtuch bequem machen, lauern oft Zecken in Büschen, auf Bäumen oder im Unterholz. An welchen Badeorten in Deutschland die meisten Spinnentiere zu finden sind, haben Experten im Auftrag des Pharma- und Biotechnologieunternehmens Pfizer untersucht.

Zeckengefahr an deutschen Badeorten

Bundesweit zehn Badeseen wurden im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 1. Juli 2023 untersucht. Um Zecken aufzuspüren, zogen die Experten mit einem Flanelltuch über die bodennahe Vegetation oder die Laubstreu – auch Flaggmethode genannt. Schwerpunkt lag dabei auf Büschen, die für Zecken die besseren Überlebensbedingungen bieten, doch auch Wiesen- und Rasenflächen wurden stichprobenartig überprüft.

Am Isarufer in München lauern mit am meisten Zecken, wie eine von Pfizer beauftragte Untersuchung zeigt. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Dabei stellte sich heraus, dass vor allem am Isarufer (Flaucher) in München sowie die Grube Prinz von Hessen in Darmstadt viele Zecken lauern – insgesamt 18 wurden hier auf einer Fläche von 200 Quadratmetern entdeckt. Auch am Badesee Plüderhausen in Stuttgart und an der Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz in Dresden wurden die Parasiten nachgewiesen. Nicht untersucht wurde, ob die Zecken tatsächlich mit Krankheitserregern, wie dem FSME-Virus infiziert waren.

Die Ergebnisse des Zecken-Checks an deutschen Badeorten in einer Übersicht

Badeort (Stadt) Zecken auf 200m2 Flaucher Isarufer (München) 18 Grube Prinz von Hessen (Darmstadt) 18 Scharmützelsee (LK Oder-Spree, Brandenburg) 12 Müggelsee (Berlin) 11 Badesee Plüderhausen (Stuttgart) 6 Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz (Dresden) 4 Eisbach (München) 2 Niegripper Badesee (Magdeburg) 1 Rheinufer Rodenkirchen (Köln) 0 Klingesee (Erfurt) 0

Die untersuchten Gebiete befinden sich alle in einem oder in der Nähe eines vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen FSME-Gebiets, wie es in einer Pressemitteilung von Pfizer heißt. An diesen Orten ist das Risiko höher, nach einem Zeckenstich an der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu erkranken – weshalb die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung für alle empfiehlt, die sich in einem dieser Gebiete aufhalten. Erst im März 2023 wurde der Stadtkreis München ebenfalls zum FSME-Risikogebiet erklärt. Insgesamt 40 Prozent der Stadt- und Landkreise Deutschlands gelten mittlerweile als Risikogebiet – die meisten davon befinden sich im Süden. Die Untersuchung zeigt, dass die Parasiten nicht nur bei einem Spaziergang im Wald, sondern auch am Badesee lauern können.

Welche Gefahr birgt ein Zeckenbiss?

Bei einer Infektion mit dem FSME-Virus kann es zu Entzündungen des Gehirns, der Hirnhaut oder des Rückenmarks kommen, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert. Auch dauerhafte Schäden wie Lähmungen oder Schluck- und Sprechstörungen können auftreten, im schlimmsten Fall endet eine Infektion tödlich. Bisher gibt es keine Medikamente für die Erkrankung. Aber auch andere Krankheitserreger wie Borrelien können über Zecken übertragen werden, weshalb Experten empfehlen, bei einem Aufenthalt im Grünen lange Kleidung zu tragen, ein Anti-Zeckenspray zu nutzen und anschließend zu Hause den Körper gründlich nach den Spinnentieren abzusuchen.