„Will ich für jeden Urlaub“: Bali-Tourguide zeigt Touristen, wie man für Fotos posiert

Ein Tourguide in Bali hat es sich offenbar nicht nur zur Aufgabe gemacht, den Urlaubern das Land näherzubringen – er zeigt ihnen auch, wie man sich perfekt in Pose wirft.

Arm über dem Kopf, Bein angewinkelt, Brust raus: Für den perfekten Urlaubsschnappschuss ist es manchmal gar nicht so einfach, die richtige Pose zu finden. Da ist es hilfreich, wenn man vom Fotografen gute Tipps bekommt. Und in Bali tut ein Tourguide genau das: Während der Bilder von den Urlaubern macht, wirft er sich selbst in Pose, um ihnen vorzumachen, wie sie es machen sollen – was für Begeisterung im Netz sorgt.

So wirds gemacht: Tourguide zeigt Urlaubern, welche Posen sie einnehmen sollen

„Der Teufel arbeitet hart, aber mein Tourguide in Bali arbeitet härter“, lautet der Titel eines Videos auf TikTok, das von dem Account „Get Lost“ geteilt und über 9,5 Millionen Mal aufgerufen wurde. Darin ist zu sehen, wie ein Reiseführer einer Frau zeigt, welche Posen sie vor einem Wasserfall einnehmen soll – die laszive Körperhaltung kennen viele Social-Media-Nutzer sicherlich von zahlreichen anderen Fotos im Netz. Und gleich im Anschluss führt er der Dame und ihrem Partner vor, wie sie sich gemeinsam für ein Foto vor der malerischen Kulisse in Stellung bringen können. Dem Tourguide scheint es Spaß zu machen, den Urlaubern Tipps zu geben – und obendrein wirkt es so, als hätte er dies schon viele Male zuvor gemacht.

„Gold wert“: TikTok-Nutzer sind begeistert von Bali-Tourguide

Die TikTok-User, die auf das Video aufmerksam geworden sind, würden den Tourguide am liebsten selbst engagieren. „So einen Fotografen will ich für jeden Urlaub“, heißt es das zum Beispiel. Oder: „Ein Guide, Stylist und Fotograf, dieser Typ ist das ganze Paket“, meint eine Person in den Kommentaren. Und auch andere Nutzer sind sich sicher: „Solche Guides sind Gold wert.“ Die Reaktion auf den hilfsbereiten Reiseführer sind fast durchweg positiv, wie auch an diesen Beispielen zu sehen ist:

„Hinter jedem perfekten Foto steckt ein professioneller Guide.“

„Ich glaube, er liebt seinen Job.“

„Ich liebe diesen Typ.“

„Ich gehe nach Bali, nur um diesen Typen zu finden.“

„Kann man ihn auch mit nach Hause nehmen?“

Aber es gibt auch ein wenig Kritik, wobei diese weniger an den Tourguide gerichtet ist: „Oder man genießt einfach seinen Urlaub und erholt sich und denkt nicht 24/7 an seinen Social-Media-Auftritt“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Dass die sozialen Medien für Reisende aber eine immer wichtigere Rolle spielt, ist nicht von der Hand zu weisen: Nicht nur, um dort die Urlaubsfotos zu teilen, sondern auch, um sich für neue Reisen inspirieren zu lassen.

