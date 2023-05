Kommen bald 150 Dollar Touristensteuer für Urlauber in Bali?

Von: Franziska Kaindl

Bali ist ein beliebtes Urlaubsziel für Sonnenhungrige und Erholungssuchende. Allerdings könnte für die Einreise bald eine Touristensteuer fällig werden.

Jedes Jahr verschlägt es Millionen von Touristen nach Bali – doch nicht alle wissen sich zu benehmen, wie diverse Berichte lokaler Medien zeigen. Immer wieder ignorieren Reisende die Sitten und Gebräuche des Landes, insbesondere an religiösen oder heiligen Stätten. Das hat sogar dazu geführt, dass Balis Regionalregierung einen Reiseführer für gutes Benehmen herausbringen will: „Nicht alle Ausländer wissen, was auf Bali erlaubt ist und was nicht“, sagte ein Sprecher des örtlichen Justizministeriums laut der Zeitung Bali Sun. Aber das ist noch nicht alles: Auch eine Touristensteuer steht zur Debatte.

Bali will mit Touristensteuer für mehr Qualitätstourismus sorgen

Nach einem Vorschlag der indonesischen Regierung könnten Reisende in Zukunft mit einer Touristensteuer von 30 bis 150 US-Dollar, also umgerechnet 28 bis 138 Euro, belegt werden. Sie soll verhindern, dass Bali nur von einkommensschwachen Touristen besucht wird, die günstig verreisen wollen und sich dann schlecht benehmen: „Die Einnahmen aus der Tourismussteuer würden dazu beitragen, eine Reihe von Maßnahmen zu finanzieren und zu verhindern, dass Bali nur als billiges Reiseziel bekannt wird“, so der Vorsitzende des Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partha Adnyana. „Billige Reiseziele ziehen billige Touristen an, die dazu neigen, eine Menge Probleme zu verursachen“.

Kommt die Touristensteuer für Bali? Reisebranche blickt kritisch auf Pläne

Es kommt aber auch etwas Gegenwind zu den Plänen: Der stellvertretende Vorsitzende der Indonesian Hotel General Manager Association, Komang Artana, spricht sich laut dem Online-Portal Australien Financial Review dafür aus, dass die Regierung statt einer Touristensteuer lieber die bestehenden Vorschriften durchsetzen sollten. Diese beinhalten, ein Verbot für internationale Touristen in Indonesien Geld zu verdienen.

In der Vergangenheit sei es wiederholt dazu gekommen, dass russische Urlauber mit einem Touristenvisum als Reiseleiter fungierten, Motorräder vermieteten oder anderen das Motorradfahren beibrachten – und dafür eine Gebühr verlangten. „Wir freuen uns, wenn Touristen aus allen Ländern nach Bali kommen, aber wir müssen diejenigen stoppen, die entweder ihre Aufenthalts- oder Touristenvisa missbrauchen“, so Artana. Seiner Meinung nach spiele das Budget der Reisenden keine Rolle, solange diese die Gebote und Verbote vor Ort kennen und berücksichtigen würden.

Ob die Tourismussteuer tatsächlich kommt, bleibt noch abzuwarten: Der indonesische Tourismusminister Sandiaga Uno bestätigte, dass die Einführung aktuell geprüft wird. Falls diese tatsächlich kommt, soll sie für alle ausländischen Reisenden gelten.