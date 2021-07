Corona-Inzidenz bei 1.745: Urlaubs-Metropole in Spanien ist Europas Hotspot

In einer spanischen Großstadt schnellen die Corona-Fallzahlen rasant in die Höhe. Der Park Güell ist nur ein Wahrzeichen des beliebten Reiseziels.

Delta zwingt zu Verschärfungen

Von Juliane Gutmann schließen

In einer Region Spaniens liegt die 7-Tage-Inzidenz bei unter 15- bis 29-Jährigen bei 1.745. Wie es so weit kommen konnte und was das für Touristen bedeutet.

In Barcelona füllen sich die Corona-Stationen. Dabei waren die Corona-Neuinfektionen Ende Juni noch am Sinken. Die Regierung reagierte mit Lockerungen, was Spanien wieder zum attraktiven Reiseziel machte. Doch seitdem die Delta-Variante um sich greift, steigen die Infektionszahlen wieder, die spanische Regierung muss zurückrudern und neue, wieder strengere Maßnahmen verhängen. Vor allem die Region Katalonien trifft es derzeit besonders hart, auch wegen der grassierenden hochansteckenden Delta-Variante.

Ganz Spanien wird seit dem 11. Juli vom Robert Koch-Institut wieder als Corona-Risikogebiet eingestuft. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 282,09 (Stand: 15. Juli, Quelle: Ministerio de Sanidad). In Katalonien ist die Lage dramatischer: Hier lag die Inzidenz am 12. Juli bei 448, wie die Kreiszeitung informiert.

Jüngere Menschen in Spanien sind zum Großteil noch nicht gegen Corona geimpft

Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet, trifft es in Spanien wie auch in Portugal derzeit vor allem die Jüngeren und Ungeimpften. Der ungeimpfte, besonders mobile und feierfreudige Teil der Bevölkerung treibe nun das Corona-Infektionsgeschehen, heißt es. Zurückzuführen sind die steigenden Neuinfektionen zum großen Teil auf Lockerungen, die die spanische Regierung aufgrund sinkender Fallzahlen im Juni verhängt hat. Auch die katalanische Regionalregierung reagierte: So öffneten am 21. Juni die Nachtklubs und Diskotheken in Katalonien und die Maskenpflicht wurde gelockert. Außerdem feierten knapp 100.000 Menschen auf drei Musikfestivals, die in Katalonien als Pilotprojekte gefeiert wurden, wie der Spiegel informiert.

Seit dem zweiten Juli-Wochenende sind Innenräume von Clubs und Diskotheken allerdings wieder geschlossen, Treffen sind auf zehn Personen beschränkt und nachts soll es in Teilen Kataloniens wieder zu Ausgangssperren kommen, berichtet der Spiegel. Auch die Impfkampagne soll jetzt schneller vorangetrieben werden. Bislang hatte die spanische Regierung streng nach Alter priorisiert. Während die über 70-Jährigen in Spanien zu 97 Prozent vollständig geimpft sind, hat erst die Hälfte aller 60- bis 69-Jährigen den vollen Impfschutz, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bei den jüngeren Menschen sieht es noch schlechter aus. (jg)

