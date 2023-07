Wo lässt es sich schön campen? Die Top 11 der begehrtesten Urlaubsziele in Europa

Urlaub mit dem Wohnmobil

Von Franziska Kaindl schließen

Viele Deutsche nutzen ihren Sommerurlaub, um mit dem Camper möglichst flexibel zu verreisen. Elf Reiseziele in Europa sind da besonders beliebt.

Auch in diesem Sommer werden wieder viele Deutsche mit dem Wohnmobil verreisen. Die Urlaubsform erfreut sich großer Beliebtheit, weil sie mehr Flexibilität erlaubt und oft familienfreundlicher ist. Aber wohin verschlägt es die Deutschen in ihrem Campingurlaub? Das wollte auch das Outdoor- und Campingportal BeyondCamping wissen und hat die begehrtesten Reiseziele anhand der Anzahl ihrer Google-Suchanfragen analysiert.

Top 11 der begehrtesten Camping-Reiseziele der Deutschen

Wie die Auswertung zeigt, ist Camping an Seen oder am Meer sehr beliebt: Fast alle Reiseziele befinden sich in der Nähe eines Gewässers – Spitzenreiter ist dabei der Gardasee mit 138.000 Suchanfragen auf Google. Aufgrund seiner Lage im Norden Italiens ist er schon seit langem extrem beliebt bei Urlaubern aus Deutschland, die auf vier Rädern anreisen. Hinzu kommt das milde Klima und die malerischen Dörfer, die den See umgeben – wie Bardolino, Sirmione oder Lazise. Wer mit dem Wohnwagen anreist, hat zudem die Wahl zwischen 128 Campingplätzen.

+ Ab ans Wasser: Mit dem Wohnmobil können Urlauber flexibel verreisen. © Jöran Steinsiek/Imago

Hier sehen Sie das Ergebnis im Überblick:

Gardasee Bodensee Sardinien Fehmarn Korsika Südtirol Rügen Hamburg Amsterdam Brombachsee Schwarzwald

Als weitere beliebte Ziele am Wasser tun sich der Bodensee und die italienische Insel Sardinien hervor. Ersterer ist mit einer Fläche von 536 Quadratkilometer der drittgrößte Binnensee in Mitteleuropa. Im Juli und August kann die Wassertemperatur bis zu 25 Grad betragen, was ihn perfekt für einen Badeurlaub macht. Außerdem bietet er mit der Blumeninsel Mainau, der Insel Reichenau oder schönen Städten wie Lindau oder St. Gallen tolle Ausflugsziele. Kein Wunder, dass sich 127.000 Google-Nutzer pro Monat für die Region interessieren. Campingplätze gibt es aber im Vergleich zum Gardasee etwas weniger, insgesamt gibt es 48 an der Zahl.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Sardinien hingegen wird 55.700 Mal im Monat auf Google gesucht. Wer sich dafür entscheidet, das Eiland mit dem Wohnmobil zu erkunden, kann sich in Norden durch gebirgige, wilde Landschaften schlängeln, während im Süden die Hauptstadt Cagliari und viele weiße Sandstrände warten – es ist also für jeden Geschmack etwas geboten.

Badespaß oder Wanderkulisse: Zehn Seen in Deutschland für einen schönen Ausflug Badespaß oder Wanderkulisse: Zehn Seen in Deutschland für einen schönen Ausflug

Campingurlaub in Deutschland: Wo es viele Reisende hinverschlägt

Wer lieber in der Heimat bleibt, wird allerdings auch fündig. Laut der BeyondCamping-Analyse gehören die Ostseeinseln Rügen und Fehmarn zu den begehrtesten Urlaubszielen unter Wohnmobil-Reisenden. Aber auch weiter südlich am fränkischen Brombachsee oder im Schwarzwald schlagen Camperherzen höher. Sogar die Metropole Hamburg zählt zu den beliebten Destinationen – in und um der Stadt befinden sich sieben Campingplätze.

Rubriklistenbild: © Jöran Steinsiek/Imago