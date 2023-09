In Deutschland am beliebtesten: Tourismuszentrale nennt neues Top-Reiseziel

Von: Anna Heyers

Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat wieder gefragt, was das beliebteste Reiseziel in der Bundesrepublik ist. Platz 1 ist keine Stadt.

Berge oder Meer, Waldspaziergang oder Weitblicke von Almen – Deutschland hat unendliche viele Regionen, die ihre Besucher begeistern. Erkunden lassen sich die Gegenden zum Beispiel auf ausgezeichneten Wanderwegen oder Radstrecken, die durch die abwechslungsreiche Natur und pulsierende Städte führen.

Nur, welche Ziele sind denn für Besucher besonders anziehend? Hier kommt die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) in Spiel. Jedes Jahr kürt sie die Top-Destinationen.

Top-Reiseziele in Deutschland keine Stadt

Ein Freizeitpark führt das Ranking an: Der Europa-Park Rust ist das beliebteste Reiseziel für Deutschland-Besucher. © Michael Heuberger/Imago

Obwohl Deutschland so viele einzigartige Naturschutzgebiete, weitläufige Wälder und geschichtsträchtige Städte zu bieten hat, zeigt sich deutlich, dass Besucher etwas anderes bevorzugen. Nämlich Spaß und Freizeitvergnügen. Laut der DZT-Umfrage sichert sich der Europa-Park in Rust den ersten Platz auf dem Siegertreppchen. Dicht gefolgt vom Zweitplatzierten: dem Miniatur Wunderland Hamburg (Vorjahres-Sieger) und dem Phantasialand in Brühl auf Platz drei.

Die erste Stadt in der veröffentlichten Liste, hat das Treppchen verpasst. Dafür bezaubert sie ihre – häufig asiatischen und amerikanischen – Besucher mit dem ihr eigenen Fachwerk-Charme: Rothenburg ob der Tauber. Überraschend: Noch vor dem Märchenschloss von König Ludwig II. (Neuschwanstein) liegt der Nürburgring, die die längste permanente Rennstrecke der Welt.

Ranking: Besucher aus dem Ausland bewerten ihre Lieblingsspots

Seit inzwischen elf Jahren besteht für Deutschland-Besucher auf der Seite Germany.Travel die Möglichkeit, für Lieblingsorte in der Bundesrepublik zu stimmen. Hier eine Übersicht über die Top 15 der beliebtesten Reiseziele in Deutschland, laut DZT:

Europa-Park (Baden-Württemberg) Miniatur Wunderland (Hamburg) Phantasialand (Nordrhein-Westfalen) Rothenburg ob der Tauber (Bayern) Nürburgring (Rheinland-Pfalz) Schloss Neuschwanstein (Bayern) Berlin Schwarzwald (Baden-Württemberg) Hamburg Therme Erding (Bayern) Dresden (Sachsen) München (Bayern) Kriminalmuseum Rothenburg (Bayern) Burg Eltz (Rheinland-Pfalz) Ravensburger Spieleland (Baden-Württemberg)

Übrigens: Auf Platz 20 liegt mit Rügen die erste Insel auf der Liste.