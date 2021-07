Abwechslung zum Strand: Altstadt-Museen in Benissa an der Costa Blanca

Spanien ist mehr als Sol y Playa

Ob alte Herrenhäuser oder Bürgermeisterunterkünfte: Die Altstadt von Benissa an der Costa Blanca lebt von ihren historischen Gebäuden, von denen einige interessante Museen beherbergen. Ein guter Tipp also, um im Sommer Abwechslung in den Strandurlaub zu bringen.

Die meisten Besucher der Costa Blanca* zieht es im Sommer ans Meer, und da hat auch das Dorf Benissa mit seinen kleinen Buchten einiges zu bieten. Doch nicht nur Sol y Playa machen Spanien* aus. Gerade in den Altstädten valencianischer Dörfer stoßen Besucher überraschend auf den ein oder anderen sehenswerten Schatz*, wie costanachrichten.com* berichtet.

So auch in Benissa, wo zum Beispiel ehemalige Herrenhäuser früheren Reichtum, Lebensstil und Architektur erahnen lassen. Einige der restaurierten Gebäude beherbergen heute interessante Museen.