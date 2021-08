Sommer an der Costa Blanca: Künstler holen den Strand in Benissas Altstadt

Open-Air-Ausstellung

Eine Open-Air-Ausstellung in Benissa an der Costa Blanca bringt Kindheitserinnerungen an Strandbesuche in die Straßen. Zu sehen ist sie noch bis 5. September.

Eine originelle Idee hatten Künstler des Vereins GAB in Benissa an der Costa Blanca*: Statt mit Sack und Pack aus der Altstadt an den Strand zu ziehen, was viele Dorfbewohner Sommer für Sommer praktizieren, holten die Künstler den Strand ins Dorf.

So werden Eselsritte, Anglerstunden, Strandverpflegung, Spiele und Nächte unter dem Sternenhimmel mit viel Phantasie und unterschiedlichsten Materialien in die Straßen gebracht. Sogar ein Spaziergang im Meer, mit Blick auf Meerestiere aller Art, ermöglichen die Künstler den Besuchern.