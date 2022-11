Bergbahnen Wilder Kaiser: Wunderbare Dezemberzeit in Ellmau

Ellmi‘s zauberhafter Bergadvent verwandelt den Hartkaiser in ein leuchtendes Weihnachtswunderland. © Kurt Härting

Ellmau zeigt sich im Dezember ganz und gar verzaubert. Zum Saisonauftakt am 2. Dezember 2022 erwarten Sie magische Highlights am Berg. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich vom winterlichen Zauber faszinieren.

Als erstes Highlight präsentiert sich Ellmi’s zauberhafter Bergadvent.

Der Hartkaiser verwandelt sich jeweils am

2. & 3. Dezember 2022

8., 9. & 10. Dezember 2022

16. & 17. Dezember 2022

zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr in ein leuchtendes Weihnachtswunderland. Es erwartet Sie ein einzigartiges Erlebnis, den Sternen so nah, ringsum nur die kaiserliche Naturlandschaft und im Tal ein Lichtermeer. In der bezaubernden Winterwelt rund um das Panoramarestaurant Bergkaiser und die Kaiserlounge führt ein mit Fackeln beleuchteter Rundweg zu sieben urigen Weihnachtshütten aus der Region Wilder Kaiser. Während der Rundwanderung kann man die glitzernde Winterlandschaft auf sich wirken lassen, die zahlreichen Köstlichkeiten ausprobieren und die strahlenden Kinderaugen bewundern.

Zauberhafte Kulisse und ein überwältigender Blick – das Panoramarastaurant Bergkaiser hat vieles zu bieten. © Mathäus Gartner

Zweites Highlight: Berg-Silvester auf dem Hartkaiser

Als zweites Highlight gibt es das Berg-Silvester. Das Event findet am 31. Dezember 2022 statt. Machen Sie den Silvesterabend zu etwas ganz Besonderem und feiern Sie, fernab vom Alltag, hoch oben am Hartkaiser, mit Ihren Liebsten den Jahreswechsel.

Der zauberhafte Panorama-Blick auf die imposante Kulisse des Wilden Kaisers schafft ein einmaliges Ambiente für diese ganz besondere Zeit im Jahr. Das Restaurant Bergkaiser und die Kaiserlounge haben für Sie geöffnet. Das Team sorgt für kaiserliche Kulinarik und gute Stimmung. Mit der 10er-Gondelbahn geht es zwischen 19:00 Uhr und 02:00 Uhr gemütlich hoch und hinunter. Berg-Silvester am Hartkaiser nur mit vorheriger Reservierung unter reservierung@bbwk.at

Das Berg-Silvester auf dem Hartkaiser ist etwas ganz Besonderes: Der zauberhafte Blick und die Kulisse des Wilden Kaisers machen dieses Event einmalig. © GMedia

Das Team der Bergbahnen Wilder Kaiser freuen sich, gemeinsam mit Ihnen die Magie des Winters zu erleben und die schönste Zeit des Jahres zu feiern. Für mehr Informationen besuchen Sie die Webseite www.bbwk.at und/oder folgen Sie den Bergbahnen in den sozialen Netzwerken auf @bergbahnenwilderkaiser.

Kontakt

Bergbahnen Wilder Kaiser GmbH

Weißachgraben 5

6352 Ellmau (Österreich)

Mail: office@bbwk.at

Web: www.bbwk.at