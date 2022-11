Nicht Mallorca, aber nah dran: Die beste Insel Europas ist gekürt

Von: Franziska Kaindl

Haben Sie Lust, sich für Ihren nächsten Urlaub inspirieren zu lassen? Dann werfen Sie einen Blick auf die beliebtesten Inseln in Europa.

Zum 35. Mal haben die Leser des Reisemagazins Condé Nast Traveler in diesem Jahr über die besten Reiseziele, Hotels und Fluggesellschaften abgestimmt – darunter auch die beliebtesten Inseln in Europa. Mit einer Überraschung: Mallorca hat es weder auf den ersten Platz geschafft, noch auf sonst irgendeine Position unter den Top 10. Stattdessen hat es eine andere Baleareninsel bis an die Spitze des Rankings geschafft.

Die Top 10 der besten Inseln in Europa im Überblick

Platz 1: Ibiza, Spanien

Platz 2: Kreta, Griechenland

Platz 3: Sardinien, Italien

Platz 4: Jersey und Guernsey

Platz 5: Mykonos, Griechenland

Platz 6: Scilly-Inseln, Großbritannien

Platz 7: Sizilien, Italien

Platz 8: Santorin, Griechenland

Platz 9: Hvar, Kroatien

Platz 10: Azoren, Portugal

Strandgäste tummeln sich am Strand der Cala Conta auf Ibiza. © Jürgen Held/Imago

„Readers‘ Choice Awards 2022“: Beste Insel Europas 2022 ist Ibiza

Wer hätte es gedacht? Ibiza sicherte sich bei den „Readers‘ Choice Awards 2022“ den ersten Platz unter den besten Inseln Europas. Das Eiland ist für sein pulsierendes Nachtleben bekannt, reizt aber auch mit wunderschönen Stränden und beschaulichen Dörfern. Die Stadtmauer, die phönizischen Altertümer in Sa Caleta (Sant Josep) und die phönizische Nekropole Puig des Molins in Ibiza-Stadt gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auf Touristen warten also abwechslungsreiche Möglichkeiten, die Insel kennenzulernen und einen spannenden wie entspannten Urlaub zu verbringen.

Auf dem zweiten Platz der besten Inseln Europas befindet sich die griechische Insel Kreta. Sie lockt mit traumhaften Stränden, beeindruckenden Landschaften und historischen Stätten. Abends lässt sich der Tag wunderbar in einem Restaurant mit kretischer Küche ausklingen.

Ebenfalls beliebt ist Sardinien: Die italienische Insel schaffte es auf den dritten Platz des Rankings. Sie eignet sich nicht nur für einen entspannten Urlaub an einem der zahlreichen Strände mit türkisblauem Wasser – im Zentrum der Insel befinden sich wilde Berglandschaften, die zu einer Wanderung einladen.