Das ist die beste Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff - und so finden Sie sie

Kreuzfahrtschiffe werden oft mit Luxus assoziiert. Doch die beste Kabine zu finden, die zudem auch das Budget nicht übersteigt, ist nicht so einfach.

Eine Kreuzfahrt planen - gewusst wie: Vor allem hinsichtlich der Buchung der Kabine kann viel schiefgehen - hier erfahren Sie, wie Sie alles richtig machen können.

Wahl der Kreuzfahrt-Kabine: Typ, Preis, Lage

Die Fülle an unterschiedlichen Kabinen auf der Kreuzfahrt ist enorm: Beginnend beim Kabinentyp über den Standort, wo sich die Kabine auf dem Schiff befindet, bis hin zum Budget, das Passagiere für die Kabine einplanen müssen.

So gibt es bei der Buchung der Kabine bereits viele Kabinenkategorien - manchmal bis zu 20 verschiedene. Wie also lässt sich aus dieser Auswahl die richtige Kabine finden? Wir helfen Ihnen, einen Überblick zu bekommen, um die Kreuzfahrt-Kabine herauszusuchen, die zu Ihren Bedürfnissen passt.

Welcher ist die beste Kreuzfahrt-Kabine?

Welche Kabine für Sie die optimale ist, das entscheiden am Ende natürlich Sie, je nach Ihren ganz individuellen Wünschen und Vorstellungen. Es gibt jedoch einige Faktoren, die dabei entscheidend sind, welche Kabine Sie buchen sollen - nicht zuletzt auch das Kreuzfahrt-Budget. Folgende Kabinentypen gibt es auf dem Kreuzfahrtschiff:

Innenkabine

Außenkabinen mit Fenster

Außenkabinen mit Balkon

Suite

Sicher, Innenkabinen ohne Fenster oder Balkon sind günstiger, jedoch sind sie als Rückzugsort möglicherweise weniger erholsam. Wer will nicht auf hoher See in einem gemütlichen Liegestuhl auf seinem Kabinen eignen Balkon liegen und die Aussicht genießen? Die Kabine ist dann nicht nur Schlafplatz, sondern auch Rückzugsort. Wer auf diesen verzichten möchte, für den kommen auch günstige Varianten infrage.

1. Innenkabine: Die Innenkabine ist die günstigste Kategorie. Innenkabinen sind kleiner und haben zudem keine Fenster oder Balkone.

2. Außenkabine mit Fenster: Außenkabinen sind standardmäßig genauso groß wie Innenkabinen. Der einzige Unterschied: Sie haben ein Fenster bzw. Bullauge, das jedoch nicht geöffnet werden kann.

3. Außenkabine mit Balkon: Außenkabinen mit Balkon haben meist Schiebetüren, die Passagieren den Zugang nach draußen ermöglichen. Normalerweise sind die Balkon-Kabinen größer als Standardkabinen. Die Balkone sind oft schmal, gerade breit genug für zwei Stühle und einen kleinen Tisch.

4. Suite: Suiten sind die luxuriösesten Kabinen auf der Kreuzfahrt. Meist sind es die größten Zimmer, sie verfügen über eine kleine Sitzecke und ein Bett, das oftmals durch einen Vorhang wie ein kleines Schlafzimmer vom Rest separiert wird. Suiten haben zudem auch meist einen Balkon sowie größere Badezimmer mit Badewannen.

Welche Preise fallen für die unterschiedlichen Kreuzfahrt-Kabinen an?

Der Preis ist ein entscheidender Faktor bei der Buchung der Kabine. Eine Balkon-Kabine kann bis zu 25 Prozent mehr als eine Innenkabine kosten. Doch auch bei Balkon-Kabinen untereinander gibt es starke Preisunterschiede, da die Größe variiert. Manchmal sind auch Innenkabinen größer, dafür haben die Außenkabinen ein Fenster. Achten Sie bei der Buchung Ihrer Kreuzfahrt also darauf, ob die Größe für Sie wichtiger ist als ein Fenster oder Balkon.

Kabinenlage: Wo auf dem Kreuzfahrtschiff befindet sich die Kabine?

Die Kabinenlage ist ein weiterer wichtiger Punkt bei der Buchung. Manchmal gibt es auf Kreuzfahrtschiffen Garantie-Kabinen. Dabei wird eine Kategorie, nicht eine bestimmte Kabine gebucht. Dies kann billiger sein, aber auch nicht die Lage haben, die Sie bevorzugen. Diese Lagen gibt es auf dem Schiff:

1. Unterdeck-Kabinen: Die Innenkabinen auf den untersten Decks sind in der Regel die preiswertesten Kreuzfahrt-Kabinen. Sie liegen am weitesten von Pools und anderen Freizeitorten entfernt.

2. Standard-Meerblickkabinen: Auch sie befinden sich um Unterdeck, verfügen jedoch über ein Fenster, das einen Blick in den Ozean gewährt.

3. Kabinen auf höherem Deck: Kabinen auf den oberen Decks kosten in der Regel mehr. Sie liegen näher am Pool und an den Sonnendecks und bieten zudem einen besseren Blick, oberhalb des Meeres. Nachteil: In den oberen Kabinen schaukelt es mehr.

3. Kabinen in der Schiffsmitte: Die Kabinen in der Schiffsmitte schaukeln weniger und liegen einigermaßen zentral. Sie sind für diejenigen geeignet, die leicht seekrank werden.

4. Bug-Kabinen: In den Kabinen an der Vorderseite bewegt sich das Schiff am meisten. Zudem geht dort starker Wind. Dies sollten Sie beachten, wenn Sie eine Bug-Kabine mit Balkon buchen.

5. Kabinen am hinteren Teil des Schiffes: In den Kabinen auf der Rückseite gibt es oft große Balkone mit tollem Ausblick. Nachteil: Meist liegen auf dieser Seite auch die Pools, so dass auch andere Passagiere Blick auf Ihren Balkon haben.

sca