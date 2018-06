"Beste Stewardess ever": So amüsiert sich Daniela Katzenberger im Flugzeug

Sommer, Sonne, Spaß: Daniela Katzenberger ist auf ihrem Weg nach Mallorca, als im Flugzeug eine Stewardess so richtig loslegt. Doch sehen Sie selbst.

An Bord eines Flugzeugs kann immer mal wieder so einiges los sein: Schreiende Kinder, betrunken Passagiere, starke Turbulenzen... Doch auf Daniela Katzenbergers Flug nach Mallorca passierte nichts von alledem - im Gegenteil: Die Blondine hatte so richtig Spaß an Bord.

Stewardess sorgt richtig für Stimmung an Bord

"Ach herrlich...", schreibt Daniela Katzenberger auf ihrem Instagram-Profil. "Ich liebe die Mallorca-Flüge im Sommer. Die beste Stewardess ever!" Dazu postet sie ein Video aus dem Flugzeug. Darauf zu sehen ist eine äußerst vergnügte Stewardess, die einen Lautsprecher oder etwas in der Art an das Mikrofon für die Durchsagen im Flugzeug hält. Zu hören ist Musik - die der blonden Frau zu gefallen scheint. Rhythmisch bewegt sich die Flugbegleiterin zu den Tönen und strahlt dabei.

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Jun 14, 2018 um 11:53 PDT

Lesen Sie hier: Ekelhaft: Passagiere verhalten sich im Flugzeug mehr als dreist.

Daniela Katzenberger scheint ebenso angetan, wie ihre Follower auf Instagram. Begeistert schreibt eine Userin: "Wie cool ist das denn? So macht fliegen Spaß!" Eine andere findet: "Die hat wenigstens noch Spaß an ihrem Beruf!" Ja, den scheint sie wirklich zu haben...

Auch interessant: Video enthüllt: Flughafen-Mitarbeiter wirft mit Gepäck um sich.

sca

Das bedeutet die Geheimsprache der Stewardessen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © danielakatzenberger / Instagram