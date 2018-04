Der beste Urlaub 2018: Diese Städte sollten Sie dieses Jahr gesehen haben

London, Paris, Barcelona: Städtetourismus boomt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Europas Städte sind vielfältig und buhlen um die Gunst der Touristen.

Welche Stadt bietet verhältnismäßig für seine Touristen am meisten, ohne dabei gleich überlaufen zu sein? Dazu finden Sie im Überblick die Städte in Europa, die Sie dieses Jahr unbedingt besuchen sollten.

Das Portal Travelcircus hat dafür 100 der beliebtesten Städte Europas in Bezug auf über 1.000 touristisch relevante Fakten analysiert und miteinander verglichen. Das Ergebnis ist so anders wie erfrischend, denn: Barcelona, Paris, London und Berlin schaffen es beispielsweise nicht einmal in die Top 35.

Weltbekannte Städte eher im Mittelfeld

London, Paris, Barcelona, Rom und Berlin ziehen jedes Jahr Millionen Besucher an. Doch wer denkt, dass die großen und bekannten Metropolen auch im Ranking der besten europäischen Städte ganz weit vorne liegen, der irrt: Während Rom und Barcelona auf den Plätzen 36 und 37 noch im vorderen Mittelfeld liegen, schafft es Paris gerade einmal auf Platz 66, gefolgt von Berlin auf Platz 67. Auch das allzeit beliebte Ziel London schafft es nur auf Platz 69.

Italienische Städte sind Spitzenreiter

Bella Italia liegt im Ranking der besten europäischen Städte für Urlauber 2018 ganz weit vorne – gleich 5 italienische Städte haben es in die Top 10 geschafft: Neapel, Palermo, Genua, Verona und Bologna punkten vor allem mit wenig Touristenandrang, einer großen Restaurant- und Hotelvielfalt sowie abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten.

Kiew auf Platz Eins

Die Goldmedaille im Ranking der besten europäischen Städte für Urlauber 2018 geht an Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt gibt es verhältnismäßig nicht nur die meisten Museen, sondern auch die meisten Parks und Wellnessangebote pro Tourist. Auch in puncto Shopping und Restaurantvielfalt schneidet Kiew gut ab.

Ein weiterer Pluspunkt: der Touristenandrang in Kiew ist noch überschaubar – gerade einmal 0,41 Übernachtungsgäste gibt es pro Einwohner.

Die Top 10 der besten europäischen Städte für Urlauber 2018

Platz Stadt Land 1 Kiew Ukraine 2 Neapel Italien 3 Palermo Italien 4 Genova Italien 5 Aarhus Dänemark 6 Bratislava Slowakei 7 Belgrad Serbien 8 Verona Italien 9 Bologna Italien 10 Rotterdam Niederlande

