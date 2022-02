Relax Guide 2022: Das sind die besten Wellnesshotels in Deutschland

Von: Franziska Kaindl

Entspannung pur – in Deutschland gibt es eine große Auswahl an Wellnesshotels. © Michael Eichhammer/Imago

In der kalten Jahreszeit lockt der Wellness-Urlaub: Wo Sie in Deutschland die besten Wellnesshotels finden, verrät der Relax Guide 2022.

Einfach mal richtig ausspannen im Whirlpool, in der Sauna oder bei einer Massage: Ein Wellness-Urlaub ist der perfekte Ausgleich zum stressigen Alltag und gerade im Herbst und Winter beliebt. Aber was darf bei einem Wellnesshotel auf keinen Fall fehlen? Und welche Resorts sind in Deutschland besonders empfehlenswert? Das haben die anonymen Tester des Relax Guide 2022 überprüft.

Große Auwahl an Wellnesshotels im Süden Deutschlands

In Deutschland gibt es rund 1.200 Spa-Hotels, von denen sich fast die Hälfte im Süden in Bayern und Baden-Württemberg befinden. Doch auch in den Küstengebieten an Nord- und Ostsee gibt es laut dem Relax Guide eine gute Auswahl an Entspannungshotels. Herbergen, die eine besonders hohe Qualität vorweisen und ein echtes Wohlfühlerlebnis bieten, erhalten eine Relaxe-Guide-Lilie als Qualitätssiegel der Branche. Insgesamt kann sich ein Wellnesshotel bis zu vier Lilien sichern – doch eine solch hohe Qualität weisen nur die wenigsten Unterkünfte auf. Gerade mal vier Wellnesshotels haben es geschafft, sich 2022 die Höchstpunktzahl zu sichern. Welche das sind, sehen Sie in der Übersicht:

Die besten Wellnesshotels in Deutschland – laut dem Relax Guide 2022

Das Kranzbach, Bayern

In einem ruhigen, geschützten Bergtal in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen liegt „Das Kranzbach“, ein 5-Sterne-Hotel mit wunderbarem Ausblick auf die Wiesen und Wälder drumherum. Von der „absoluten Grünruhelage“ zeigen sich auch die Tester des Relax Guide beeindruckt. Obendrein lockt das Wellnesshotel mit einem Ladys-Spa, vier Außenpools und einem Meditationshaus im Wald. Hundebesitzer dürfen sich ebenfalls freuen – die Vierbeiner sind nämlich willkommen.

Das Schloss Elmau besteht aus einem Schloss, auch „Hideaway“ genannt, und einem Neubau, das „Luxury Suites & Spa Retreat“. Wellnessurlaubern wird hier wahrlich viel geboten: Es gibt fünf Freibecken, vier getrennte Wellnessbereiche, sieben Restaurants sowie Yoga-Angebote – und das alles in „geradezu atemberaubender Alleinlage“.

Der Lanserhof Tegernsee handelt es sich eigentlich nicht um ein Wellnesshotel, sondern um ein Gesundheitshotel mit einem weitläufigen medizinischen Bereich. Gäste können sich hier auf entgiftende und entschlackende Fastenkuren konzentrieren und eine gute Diätküche genießen. Der Wellnessbereich wartet mit einem eigenen Badehaus mit Saunen auf, außerdem gibt es einen Außenpool, der auch im Winter genutzt werden kann. Ein Mindestaufenthalt beträgt allerdings eine Woche, der im günstigsten Zimmer etwa 6.000 Euro kostet.

In Baden-Württemberg gibt es für Wellnessfans das „Friedrichsruhe Wald & Schlosshotel“ zu entdecken, welches in „Grünruhelage“ zu finden ist. Das Schlosshotel liegt inmitten einer Parkanlage mit Kieswegen und Rosenbeeten und geht laut Testern gerade noch als romantisches Hideaway durch. Zu den Highlights des Wellnessbereiches gehören ein 13 Meter langer Außenpool, eine große Liegewiese sowie drei Saunen. Ebenfalls positiv sind die feine Küche und das reichhaltige Frühstücksbuffet aufgefallen.

Die besten Wellnesshotels in Deutschland: Das sind die Kriterien

Die Tester des Relax Guide 2022 bewerten nach verschiedenen Faktoren: Wichtig sind unter anderem eine ruhige Lage in belebter Natur sowie ein harmonisches Ambiente im Hotel. Zudem liegt ein Augenmerk auf dem Wellnessbereich, dem Service und der Küche. Die getesteten Häuser werden mit einer Punktzahl zwischen neun und 20 bewertet und die besten daraus erhalten wiederum ein bis vier Lilien. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.