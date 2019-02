Überraschende Ergebnisse: Das sind die besten Airlines der Welt 2019

Jedes Jahr gehen zigtausende Flüge mit Millionen von Passagieren um die Welt. Doch welche ist dabei die beste aller Airlines? Wir verraten es Ihnen.

Wer wissen will, welche Fluggesellschaft in diesem Jahr die perfekte ist, um zu verreisen, für den haben wir hier in einem Ranking die zehn besten Airlines zusammengestellt. Laut der Auswertung des Flugportals Edreams anhand von Bewertungen von 70.000 Flugreisenden ist eine Airline bereits zum zweiten Mal an der Spitze.

Die drei besten Airlines der Welt 2019: Turkish Airlines, Emirates, Aegean

Turkish Airlines landete in dem Ranking bereits zum zweiten Mal auf Platz eins. Die Fluglinie wurde 1933 als nationale türkische Fluggesellschaft gegründet. Ursprünglich startete sie mit fünf Flugzeugen. Mittlerweile verfügt sie über 332 Maschinen und beförderte im vergangenen Jahr rund 69 Millionen Passagiere zu über 304 Zielen in 122 Ländern.

Auf Platz zwei im Ranking landete Emirates. 1985 mit zwei Flugzeugen gestartet, wurde die Flotte mittlerweile auf 265 Flugzeuge erweitert, in denen im vergangenen Jahr rund 50 Millionen Passagiere in 80 verschiedene Länder und an über 155 verschiedene Ziele befördert wurden.

Die Aegean Airlines belegt Platz drei. Die Fluggesellschaft begann ihre Reise im Jahr 1999 und hat sich seitdem zu einer 61 Flugzeuge starken Flotte gemausert, die 153 Ziele in 44 Ländern anfliegt und mehr als 13 Millionen Passagiere pro Jahr befördert hat.

Lesen Sie hier: Flugbegleiterin nach Vorfall traumatisiert: 200-Kilo-Mann verlangte Unglaubliches in Toilette.

Übersicht über die besten Airlines der Welt 2019

Platz Airline Gesamtbewertung 1 Turkish Airlines 4,22/5 2 Emirates 4,17/5 3 Aegean 4,16/5 4 Air Corsica 4,15/5 5 Aerolíneas Argentinas 4,04/5 6 Finnair 3,96/5 7 Swiss International Air Lines 3,95/5 8 Middle East Airlines 3,93/5 9 Aeroflot 3,91/5 10 Etihad Airways 3,88/5

Quelle: Edreams

Auch interessant: Noch nie schlimmeren Flug erlebt: Zahlreiche Passagiere müssen sich an Bord übergeben.

sca