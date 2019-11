Perfekt für die Winterzeit: Das sind die besten Thermen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es über 700 Thermen und Saunen. Was Sie dort erwartet und welche besonders gut sind, erfahren Sie hier.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es über 700 Thermen & Saunen.

Die Preise für ein Tagesticket inkl. Sauna gehen weit auseinander.

Am günstigsten lässt es sich in deutschen Thermen entspannen.

Die besten Thermen in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Bewertungsfaktoren

Im Winter sind neben Skifahren, Snowboarden und Winter-Camping Thermen äußerst gefragt. Dazu wurden 706 Thermen in Deutschland, Österreich und der Schweiz neutral vom Portal Travelcircus anhand folgender Faktoren analysiert und miteinander verglichen:

Bekanntheit : Mittelwert aus Anzahl der Google-Bewertungen und dem monatlichen Suchvolumen bei Google.

: Mittelwert aus Anzahl der Google-Bewertungen und dem monatlichen Suchvolumen bei Google. Beliebtheit : Kundenbewertung bei Google.

: Kundenbewertung bei Google. Ausstattung : Anzahl von Saunen addiert mit dem Angebot an Wellnessanwendungen, Sole-Becken und kostenfreien Kursen.

: Anzahl von Saunen addiert mit dem Angebot an Wellnessanwendungen, Sole-Becken und kostenfreien Kursen. Preisbenotung: Durchschnitt aus Tageseintritt für Badewelt sowie Tageseintritt für Sauna und Badewelt dividiert durch die Anzahl der Stunden, in denen die Therme geöffnet ist.

Lesen Sie hier: Wintersaison 2019/2020: Das sind die zehn günstigsten Skigebiete in Europa.

Wellnessauszeit mit Sparpotenzial: Eintritt in deutschen Thermen am günstigsten

Wer eine Therme im D-A-CH-Raum besuchen möchte, muss für eine Tageskarte inklusive Schwimmbad- und Saunanutzung im Durchschnitt 31,89 € zahlen. Am günstigsten erholen lässt es sich in Deutschland: Hier zahlen Thermenbesucher für den Tageseintritt im Schnitt nur 21,60 €.

Auch Österreich liegt mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 31,17 € noch knapp unter dem Mittelwert. Dennoch müssen Thermenbesucher im Vergleich zu Deutschland im Schnitt 10 € draufzahlen. Am tiefsten greifen Wellnessliebhaber in der Schweiz in die Tasche: Mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 42,89 € ist ein Thermenbesuch hier mehr als doppelt so teuer wie in Deutschland.

Lesen Sie hier: Unterkünfte im Vergleich: Neun Tipps für die perfekte Skihütte.

Thermen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Tageskartenpreise im Vergleich

Eine Überraschung erwartet Wellness-Fans jedoch bei den hochpreisigen Thermen: Zwar liegt die teuerste Therme erwartungsgemäß in der Schweiz, die zweit- und drittteuersten Häuser kommen hingegen aus Deutschland. Grund dafür: Alle drei Thermen bieten keine Tageskarten, sondern nur Stundenkarten an. Wer also den gesamten Tag dort verbringen möchte, muss für jede weitere (halbe) Stunde draufzahlen.

Das sind die drei günstigsten Thermen im D-A-CH-Raum

Die drei günstigsten Thermen im D-A-CH-Raum befinden sich – wie der Durchschnittspreis bereits vermuten lässt – in Deutschland. Für gerade mal 6,40 € bzw. 7,50 € lässt es sich im Eifelbad, im Keldorado und im Usa Wellenbad einen ganzen Tag lang entspannen und saunieren.

Therme Tageskartenpreis (Bad & Sauna) Eifelbad (D) 6,40 € Keldorado (D) 7,50 € Usa Wellenbad (D) 7,50 €

Das sind die drei teuersten Thermen im D-A-CH-Raum

Therme Tageskartenpreis (Bad & Sauna) Les Bains de Lavey (CH) 113,64 € Kaiser Friedrich Therme (DE) 78,00 € Kübomare (DE) 75,00 €

Die Öffnungszeiten der Thermen im Vergleich: Wer hat an der Uhr gedreht?

Entspannung ab der ersten Minute - beim perfekten Wellnesstag gibt es keinen Zeitdruck. Gute Chancen auf ausgedehnte Öffnungszeiten haben Wellness-Fans in Österreich – im Durchschnitt haben die Thermen hier 13,2 Stunden pro Tag geöffnet. Doch das Rennen ist knapp: In Deutschland öffnen Thermen durchschnittlich 13,04 Stunden ihre Türen und in der Schweiz immerhin 12,88 Stunden.

Beeilen muss man sich beinahe im Sauna Bad Schleenvoigt, denn es hat maximal sechs Stunden pro Tag geöffnet. Ganz entspannt wird der Tag hingegen im Tropical Islands: Ganze 18 Stunden öffnet das Badeparadies für Tagesgäste. Wer sich für eine Übernachtung entscheidet, kann sich sogar rund um die Uhr erholen.

Lesen Sie hier: Center Parcs Allgäu: Für den größten seiner Art geht es aufwärts.

Unbekannt, aber top bewertet: Die Geheimtipp-Thermen

Doch sind die beliebtesten Thermen auch automatisch die bekanntesten? Im Gegenteil: Im gesamten D-A-CH-Raum gehören die drei beliebtesten Thermen nach Google-Bewertung zu den unbekanntesten Thermen des jeweiligen Landes:

Therme Google-Bewertung Punktzahl Bekanntheit Finnland Sauna Carolapark (DE) 4,8 1,00 Sauna Eldorado (DE) 4,8 1,00 Saunahuus (DE) 4,7 1,43 Rogner Bad Blumau (AT) 4,7 3,16 Avita Resort (AT) 4,6 1,47 Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf (AT) 4,6 2,21 Tamina Therme (CH) 4,6 2,09 Les Bains de Lavey (CH) 4,5 3,00 Thermi spa Bad Schinznach (CH) 4,4 1,00

Auch interessant: Ist das noch Ferienwohnung? Besuch in der Kaiserlodge in Österreich.

sca