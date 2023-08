Wie Sie Bettwanzen im Hotelzimmer erkennen und Wanzenbisse vermeiden

Von: Julia Mey

Teilen

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Im besten Fall schlummern Sie friedlich und wachen ausgeruht auf. Im schlimmsten Fall teilen Sie die Schlafstätte mit Bettwanzen.

In diesem Fall erwachen Sie morgens mit juckenden Quaddeln. Aber wie untersucht man das Hotelzimmer auf Bettwanzen und steht mir bei einem Befall eine Entschädigung zu? Und noch eines sollten Sie beachten – nämlich, wie Sie vermeiden, die lästigen Biester auf dem Koffer mit nach Hause zu transportieren.

Was sind Bettwanzen? Bettwanzen sind wenige Millimeter große Parasiten, die sich von Blut ernähren. Die rötlich-braunen Insekten sind nachtaktiv und werden von Wärme, Kohlenstoffdioxid und Körpergeruch angezogen. Tagsüber verstecken sie sich in engen, trockenen Fugen und Ritzen. Die Bisse der Wanzen können Juckreiz hervorrufen.

Bettwanzen erkennen: Wie können Sie sich vor Bettwanzen im Hotel schützen?

Im Hotelzimmer angekommen, machen Sie den Tieren zunächst weiß, es sei Nacht. Ziehen Sie dafür die Vorhänge zu und lassen Sie, soweit vorhanden, die Jalousien herunter. Jetzt heben Sie die Matratze an und untersuchen mit der Handy-Taschenlampe den Kopfbereich sowie alle 4 Ecken. Schauen Sie dabei auch in Falten hinein, hier verstecken sich die Tiere gern. Es ist ein Matratzenschoner vorhanden? Dann nehmen Sie auch ihn von beiden Seiten unter die Lupe.

Hier könnten sie lauern: Bettwanzen. © IMAGO / Panthermedia

Halten Sie nicht nur nach den Tieren Ausschau, sondern auch nach punktförmigen Kotspuren. Sie sind vor allem auf hellem Holz gut sichtbar. Schauen Sie sich auf der Suche nach Kot auch den Lattenrost sowie die nähere Bettumgebung gut an. Kotspuren finden sich auch an Steckdosen, Lichtschaltern oder Fußleisten.

Auch Blutspuren lassen sich mitunter finden. Sie entstehen, wenn die Tiere während des Saugvorgangs zerquetscht werden.

Selbstbeteiligung oder mehr zahlen aufgrund des Alters: Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung Fotostrecke ansehen

Sie haben ein Tier gefunden? Dann machen Sie zur Sicherheit den Check mit Bettwanzen-Fotos aus dem Internet. Schauen Sie dafür auf die Websites professioneller Schädlingsbekämpfer. In Foren tauchen immer wieder Bilder von Käfern und deren Larven auf, die fälschlicherweise für Bettwanzen gehalten wurden.

In welchen Hotels gibt es Bettwanzen?

Bettwanzen sind kein Zeichen von Unsauberkeit. Sie können sich die Tierchen überall „holen“, wo viele Menschen ein und aus gehen – also sowohl in der Jugendherberge als auch im 5-Sterne-Hotel. In gehobeneren Hotels ist es jedoch wahrscheinlicher, dass das Personal besser geschult ist und den Befall bereits entdeckt, bevor Sie Ihr Zimmer beziehen. Beseitigt werden Bettwanzen durch Kammerjäger.

Sind Wanzenbisse gefährlich und können Bettwanzen Krankheiten übertragen?

Sie sind eklig, schwer loszuwerden, aber immerhin vergleichsweise harmlos. Im Gegensatz zu Blutsaugern wie den Zecken übertragen Bettwanzen während des Saugvorgangs keine Krankheiten. Kratzen Sie die Bissstellen auf, können sie sich jedoch entzünden. Außerdem reagieren manche Menschen allergisch auf Bettwanzen-Bisse und benötigen dann kortisonhaltige Salben. Was den Juckreiz betrifft: Er kann es in sich haben, denn es bleibt selten bei einzelnen Bissen. Wanzen unternehmen so lange „Probe-Bohrungen“, bis sie auf Blut stoßen. Auf diese Weise entstehen ganze Wanzenstraßen auf dem Körper.

Was ist zu tun, wenn Sie im Urlaub Bettwanzen finden?

Melden Sie den Befall umgehend dem Personal und verlangen Sie ein anderes Zimmer! Untersuchen Sie auch dieses genauestens, bevor Sie Ihre Koffer auspacken oder sich aufs Bett legen. Entdecken Sie erst am nächsten Morgen Bisse, steht Ihnen unter Umständen eine Minderung des Übernachtungspreises zu. Bisse bzw. den Befall sollte Sie mithilfe von Fotos sorgsam dokumentieren. Gehen Sie zum Arzt, wenn Arme oder Beine mit Bissen übersät sind und lassen Sie dort den Befund schriftlich festhalten.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Bettwanzenbefall in den eigenen vier Wänden: Kann man Bettwanzen vom Hotel mit nach Hause nehmen?

Die Antwort auf diese Frage lautet leider Ja.

Lassen Sie im Hotelzimmer Ihre dreckige Wäsche sicherheitshalber nicht auf dem Boden liegen. Der „Menschen-Geruch“ lockt Bettwanzen an. Stecken Sie deshalb Ihre Schmutzwäsche in einen Beutel aus Kunststoff. Bevor Sie abreisen, leeren Sie den Beutel im Badezimmer über der Duschwanne aus. Evtl. kommt auf diese Weise noch das eine oder andere Tierchen zum Vorschein. Auf hellen Untergründen sind Bettwanzen gut zu sehen – außerdem können Sie in der Dusche schnell die Brause zücken und die Wanzen einfach in den Abfluss spülen.

Sobald Sie daheim sind, wiederholen Sie diesen Vorgang. Waschen Sie die Wäsche aus dem Urlaub möglichst bei 60 Grad in der Waschmaschine und inspizieren Sie Koffer und Taschen. Achtung! Wenn Sie trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen Ungeziefer übersehen und die Bettwanzen es sich in Ihren 4 Wänden gemütlich machen, brauchen Sie unter Umständen professionelle Hilfe.