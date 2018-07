Bikini-Foto sorgt für Diskussionen - wegen pikantem Detail

Im Netz machte ein Bikini-Schnappschuss die Runde - und war vieldiskutiert. Denn darauf zu sehen ist mehr als eine harmlose Urlaubsszene. Können Sie es erkennen?

Junge Frauen, die in ihren Bikinis einkaufen gehen, fotografiert in einem Urlaubsort. Die Mädels stehen an der Kasse eines Ladens, um ihre Erfrischungen und Zeitschriften für einen Tag am Strand zu bezahlen.

Doch ein pikantes Detail auf dem Bild passt nicht dazu - sehen Sie es?

Unschuldiger Strandurlaub?

Auf dem Foto, das bereits seit einiger Zeit immer wieder im Netz diskutiert wird, stehen drei Mädchen an der Kasse eines Ladens. Alle drei tragen einen Bikini, hinter ihnen wartete ein Mann darauf, dass er an die Reihe kommt. Ein weiterer Shop-Besucher erkannte an der Szene aber etwas Auffälliges und machte ein Foto davon.

Lesen Sie hier: Dieses scheinbar harmlose Strandfoto hat es ganz schön in sich.

Denn am Bein einer der Frauen ist eine Fußfessel zu sehen. Demnach muss die Blondine es wohl faustdick hinter den Ohren haben: Fußfesseln werden vom Gericht angeordnet, damit der genaue Standort der verurteilten Person auszumachen ist. So können die Behörden die Personen genau überwachen und jederzeit abrufen, wo sie sich befinden.

Was hat die junge Dame verbrochen?

Darüber ist leider nichts bekannt. Der User, der das Foto auf der Plattform Imgur postete schrieb dazu: "Nichts passt besser zu deinen Sommerlook als eine richterlich angeordnete Fußfessel."

Das Foto wurde bereits 2016 gepostet, sorgt jedoch aktuell wieder für Gesprächsstoff im Netz.

