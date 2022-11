Begrüßungs-Code der Flugbegleiter: Das bedeutet „Servus“ beim Boarding

Oh mei... was für ein Blödsinn. WO wird denn vorrangig mit Servus, Grüß Gott etc. gegrüßt? In Bayern und auch in Österreich. Daraus irgendetwas abzuleiten, ist Quatsch. Ein Servus mag zwar leicht informell klingen, ist aber trotzdem ein ganz normaler Gruß hierzulande. Ein gebürtiger Bayer, der ab München einen Flug begleitet, wird Servus eher verwenden als ein Norddeutscher, schon aus Gewohnheit. Glauben Sie mir, Herr Efler: Flugbegleiterinnen und Begleiter haben etwas anders zu tun, als sich um irgendwelche angeblichen Rituale zu kümmern und sich Gedanken um die Attraktivität der Passagiere zu machen.