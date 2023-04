Fast jeder Zweite würde Airline wechseln – nur wegen mangelndem Entertainment-Programm an Bord

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Langweile auf Langstreckenflügen scheint wohl für einige Reisende ein K.-o.-Kriterium zu sein. Jeder Zweite würde für eine bessere Bordunterhaltung die Airline wechseln.

Gerade auf Langstreckenflügen kommt es einem oft vor, als würde die Zeit kaum vergehen. Über Stunden ist man auf seinen Sitzplatz gefesselt und steht nur manchmal auf, um sich ein wenig die Beine zu vertreten – gerade für Kinder bedeutet das Stress. Etwas Unterhaltung durch Filme, Serien, Hörbücher oder Spiele ist da sehr willkommen. Einige Airlines bieten auch ein eigenes Entertainment-Programm an, das Reisende nutzen können – und das ist offenbar wichtiger als zunächst gedacht. Eine Studie der Unternehmensberatung Kearney zeigt, dass jeder zweite Fluggast sogar die Fluggesellschaft wechseln würde, wenn ihm die Bordunterhaltung nicht gefallen hat.

Keine Langweile aufkommen lassen: Bordunterhaltung ist für viele ein wichtiger Buchungsgrund

Das vorhandene Entertainment-Angebot an Bord ist offenbar entscheidend dafür, bei welcher Fluggesellschaft gebucht wird. Mehr als 80 Prozent der deutschen Befragten gaben an, dass sie es für einen wichtigen oder sehr wichtigen Faktor bei der Auswahl eines Langstreckenfluges halten. Die Studie wurde unter 3.000 Personen aus acht Ländern, darunter auch Deutschland, durchgeführt.

Auf Langstreckenflügen muss Passagieren etwas geboten werden. © Konstantin Yolshin/Imago

Dabei kam auch heraus, dass fast die Hälfte die Airline wechseln würde, wenn ihnen das Entertainment-Programm nicht gefallen hat. Fast doppelt so viele der 18- bis 35-Jährigen benutzt lieber eigene Inhalte und Geräte, anstatt auf die Bordunterhaltung der Fluggesellschaft zurückzugreifen. Außerdem zeigt sich, dass gerade die jüngeren Langstreckenflieger auch Geld dafür in die Hand nehmen würden, um ein besseres WLAN an Bord zu bekommen – mehr als die Hälfte der 18- bis 35-Jährigen und mehr als 30 Prozent der über 35-Jährigen.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Airline-Ranking: Fluggesellschaften mit gutem Entertainment-Programm

Wie wichtig das Entertainment-Programm an Bord ist, zeigt auch das jährliche Ranking der Unternehmensberatung Skytrax, welche die besten Airlines auszeichnet. Die Bordunterhaltung ist eine der Kategorien, auf welche die Fluggesellschaften überprüft werden. In dieser Rubrik konnten folgende Airlines im Ranking 2022 gut abschneiden:

Emirates United Airlines Qatar Airways Singapore Airlines Delta Air Lines jetBlue Airways Qantas Airways Virgin Atlantic Turkish Airlines American Airlines

Eine deutsche Airline konnte in dieser Kategorie nicht unter den Top 20 landen. In der Gesamtwertung aus allen Kategorien konnte aber die Lufthansa den 14. Platz ergattern.