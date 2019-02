Brexit: Das sollten Großbritannien-Reisende laut Stiftung Warentest jetzt wissen

Es fehlt mir die Info über die Mitnahme von Haustieren. Denn da gibt es klare Vorgaben.

Tritt die UK aus, dann ist sie aus Sicht der EU ein Drittland. Es gibt gelistete und ungelistete Drittländer. Geht GB ohne Vertrag aus der EU raus, sind sie ein ungelistetes Drittland. In diesem Fall ist Vorsicht geraten: Wer seinen Hund (oder Katze etc) mit nach GB nimmt hat zunächst kein Problem. Alles wie bisher. Bei der Einreise jedoch gibt es Probleme: Das Tier muss auf Tollwut geimpft sein. Darüber hinaus muss eine Blutuntersuchung die Antikörper nachweisen. Diese Untersuchung muss mehr als 3 Monate VOR der EInreise bzw. Wiedereinreise auf europäischem Boden nachgewiesen werden. Wer das nicht macht, riskiert die Weigerung zur Einreise und das Tier muss 3 Monate in Quarantäne! Ob und wann GB in diesem Fall gelistet wird, ist nicht absehbar.

Ein Austritt GB aus der EU MIT Vertrag würde nichts an den derzeitigen Regelungen ändern (Chip, Impfpass, Wurmkur vor der Einreise nach GB,)