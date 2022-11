Brückentage in 2023 – wer clever plant, kann seinen Urlaub locker verdoppeln

Wer 2023 die Feiertage im Blick behält, kann mit den Brückentagen seinen Urlaub bestmöglich planen. Je nach Bundesland sind bis zu 61 Tage möglich.

Im Gegensatz zu diesem Jahr können Arbeitnehmer 2023 freudig entgegenblicken. Viele Feiertage fallen in den kommenden Monaten auf Wochentage. Mit dem Kalender im Blick und ein bisschen Planung der Ferien können sich so die eigenen Urlaubstage gut ums Doppelte strecken lassen. Aber Achtung: Je nachdem, in welchem Bundesland man wohnt, sind die Möglichkeiten unterschiedlich.

Brückentage 2023: Diese Feiertage im Auge behalten

Ostern liegt 2023 besonders günstig: mit nur vier Urlaubstagen kann man ganze zehn Tage Freizeit herausschlagen. Das funktioniert, wenn zum Beispiel vom 03. bis 06. oder vom 11. bis 14. April Urlaub eingereicht wird. Der Karfreitag fällt auf den 7. April, der Ostermontag auf den 10.

Bis zu neun Tage winken rund „Christi Himmelfahrt“ (18. Mai). Dafür reicht man die Tage zwischen dem 15. und 19. Mai ein. Wer nur einen Brückentag wählt (19. Mai) genießt mit immerhin vier freien Tagen ein langes Wochenende.

Arbeitnehmerfreundlich: Die Feiertage im Überblick

Von insgesamt 20 Feiertagen in Deutschland gelten neun bundesweit. Bayern hat mit 14 dabei die Nase vorn, Schlusslichter bilden mit nur zehn Feiertagen gleich sieben Bundesländer, unter anderem Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen.

01. Januar: Neujahr

Neujahr 06. Januar: Heilige Drei Könige (nur Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt)

Heilige Drei Könige (nur Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt) 08. März: Internationaler Frauentag (nur Berlin, Mecklenburg-Vorpommern)

Internationaler Frauentag (nur Berlin, Mecklenburg-Vorpommern) 07. April: Karfreitag

Karfreitag 09. April: Ostersonntag (nur Brandenburg)

Ostersonntag (nur Brandenburg) 10. April: Ostermontag

Ostermontag 01. Mai: Tag der Arbeit

Tag der Arbeit 18. Mai: Christi Himmelfahrt

Christi Himmelfahrt 28. Mai: Pfingstsonntag (nur Brandenburg)

Pfingstsonntag (nur Brandenburg) 29. Mai: Pfingstmontag

Pfingstmontag 08. Juni: Fronleichnam (nur Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

Fronleichnam (nur Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 08. August: Augsburger Friedensfest (nur Augsburg in Bayern)

Augsburger Friedensfest (nur Augsburg in Bayern) 15. August: Mariä Himmelfahrt (nur Bayern, Saarland)

Mariä Himmelfahrt (nur Bayern, Saarland) 20. September: Weltkindertag (nur Thüringen)

Weltkindertag (nur Thüringen) 03. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

Tag der Deutschen Einheit 31. Oktober: Reformationstag (nur Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklen­burg-Vorpo­mmern, Nieder­sachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles­wig-Holstein, Thüringen)

Reformationstag (nur Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklen­burg-Vorpo­mmern, Nieder­sachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles­wig-Holstein, Thüringen) 01. November: Allerheiligen (nur Baden-Württem­berg, Bayern, Nord­rhein-Westfalen, Rhein­land-Pfalz, Saarland)

Allerheiligen (nur Baden-Württem­berg, Bayern, Nord­rhein-Westfalen, Rhein­land-Pfalz, Saarland) 22. November: Buß- und Bettag (nur Sachsen)

Buß- und Bettag (nur Sachsen) 25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag

1. Weihnachtsfeiertag 26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag

Hinweis: Das Land Brandenburg behandelt die Oster- und Pfingstsonntage immer als explizite Feiertage.

Spitzenreiter bei den Brückentagen 2023

Mit Fronleichnam und dem Augsburger Friedensfest kommt Bayern auf insgesamt 14 Feiertage – absoluter Spitzenplatz. Allerdings gelten diese beiden Tage nicht im gesamten Bundesland, sondern nur in überwiegend katholisch geprägten Gemeinden und, wie eben in Augsburg.

Zieht man die beiden ab, teilt sich Bayern etwa mit Baden-Württemberg und dem Saarland die Goldmedaille. Gerade hier kann man, mit einem geschickten Ausnutzen der Brückentage 2023, 61 freie Tage herausholen. Und dafür werden nur 25 Urlaubstage benötigt. Ideal für eine ausgiebige Wandertour, oder?

Hessen liegt hier leider unter dem bundesweiten Durchschnitt. Aber auch hier kommt man bei cleverer Ferienplanung mit 17 Urlaubstagen auf 43 freie Tage. Deswegen gilt für Arbeitnehmer schon jetzt: Augen auf- und den Kalender im Blick behalten, dann steht einer Extra-Portion Urlaub und gepackten Koffern nichts im Wege.