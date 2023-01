Entspannten Urlaub 2023 planen: In welchen Wochen kein Bundesland Ferien hat

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Urlaub ist für viele zur Entspannung da – ärgerlich, wenn Tausende andere auf dieselbe Idee gekommen sind und der Strand überfüllt ist. Besser ist es in Zeiträumen ohne Schulferien.

Das Jahr 2023 ist da und damit beginnt für viele auch die Reiseplanung für den Sommer. Gerade wer schulpflichtige Kinder hat, muss sich dabei auf die Wochen konzentrieren, in denen im eigenen Bundesland Ferien herrschen. Wer allerdings zeitlich flexibel ist und überfüllte Strände oder Ausflugsziele meiden möchte, kann sich gezielt diejenigen Wochen für den Urlaub heraussuchen, in denen in keinem Bundesland Schulferien sind.

Urlaub 2023: In diesen Zeiträumen sind keine Schulferien in Deutschland

Eine Woche an der Ostsee verbringen oder zum Wandern in die Berge fahren – in rund 15 Wochen des Jahres 2023 ist das auch ohne Besucherandrang möglich. Zumindest, wenn man von ausländischen Reisenden absieht. Auch an beliebten Strandreisezielen in Europa, die gerne von Deutschen besucht werden, ist eventuell weniger los – außerdem sind Flüge und Unterkünfte außerhalb der Ferienzeiten meistens günstiger zu haben.

Ostsee-Touristen kennen das: Im Sommer wird es an den Stränden schnell voll. © Peter Schickert/Imago

Es lohnt sich also für alle, die zeitlich flexibel sind, ihren Urlaub in Wochen zu legen, in denen keine Schulferien sind. Die betreffenden Zeiträume hat das Buchungsportal für Fincas in Mallorca, fincallorca.de, zusammengestellt:

27. Februar bis 5. März 2023

20. März bis 26. März 2023

24. April bis 14. Mai 2023

12. Juni bis 22. Juni 2023

12. September bis 30. September 2023

6. November bis 20. Dezember 2023

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Gelegenheit nutzen – und ohne Besucherandrang in den Urlaub 2023 fahren

In den warmen Monaten von Juni bis August gibt es aufgrund der Sommerferien für Reisende nur einen kleinen Zeitraum, in dem keine Schulferien sind – und zwar vom 12. Juni bis zum 22. Juni. Doch auch im September, wenn überall in Deutschland wieder das neue Schuljahr begonnen hat, ist es in vielen Reisezielen am Mittelmeer noch warm genug für einen Urlaub am Strand. Und bei den Hitzerekorden der vergangenen Jahre ist das womöglich auch die bessere Wahl. Obendrein gibt es im Winter von Anfang November bis Ende Dezember einen langen Zeitraum ohne Schulferien – für Sonnenhungrige die perfekte Gelegenheit für eine Fernreise.