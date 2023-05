Elf Gründe, warum sich eine Bus-Reise nach Köln lohnt – nicht nur für Rentner

Von: Mick Oberbusch

Eine Bus-Reise nach Köln kann sich aus ganz unterschiedlichen Gründen lohnen – nicht nur für Rentner. 11 Tipps, um die Stadt kennenzulernen.

Köln – Es ist der Klassiker des Bus-Tourismus und wird nicht nur von Rentnerinnen und Rentnern gern genutzt: Eine Tages- oder Mehrtagesfahrt mit dem Bus nach Köln. Viele regionale Bus-Unternehmer bieten das an, häufig auch als Paket mit Hotel und Events wie beispielsweise einem Musicalbesuch oder einem Konzert in der Lanxess Arena. Andere, die nicht so gern auf das Auto setzen, kommen individuell mit der der Deutschen Bahn, Flixtrain oder mit dem Fernbus-Anbietern wie Flixbus. Doch warum ist Köln bei Freundinnen und Freunden des Bus-Tourismus so beliebt? 24RHEIN hat 11 Gründe dafür gesammelt.

Eine Bus-Reise nach Köln kann sich lohnen – nicht nur, um den Dom zu sehen (IDZRNRW-Montage). © Jürgen Ritter/Imago & Jochen Tack/Imago

1. Ja, der Kölner Dom gehört auch dazu

Am Kölner Dom können sich Touristinnen und Touristen einfach nicht satt sehen – und Kölnerinnen und Kölner auch nicht. Bei einem Bus-Besuch in Köln steht die Besichtigung des größten Wahrzeichens der Stadt natürlich fest auf dem Programm – ist das Wetter schön, bietet sich auch ein anschließender Spaziergang am Rhein oder über die Kölner Rheinbrücken an.

2. Das Bier – Kölsch aus der 0,2-Liter-Stange genießen

Kölnerinnen und Kölner schwören auf ihr Kölsch – welches im Gegensatz zum Pils oder dem Hellen im Süden Deutschlands aus sogenannten Stangen mit 0,2 Litern Inhalt getrunken wird. Zudem wird es ausschließlich in Kölner Kölsch-Brauereien hergestellt. Nur einen Fehler dürfen Stadtgäste nicht machen: Das Kölsch mit dem ungeliebten Alt aus Düsseldorf in Verbindung bringen. Damit kann man sich in Köln sehr unbeliebt machen.

3. Die Menschen von hier machen den Charme der Stadt aus

Köln mag vielleicht nicht die sauberste oder architektonisch schönste Stadt sein – hier machen den Charme jedoch die Menschen aus. Auch wenn immer mehr „Immis“ (so nennt man in Köln Menschen aus dem Umland) von außen in die Stadt ziehen, behält sie ihren Charakter bei – und wird deshalb von Besuchenden geschätzt. Wer sich von purer Schönheit im Stadtbild beeindrucken lassen möchte, sollte jedoch besser woanders hinfahren.

4. Schauplatz für Großevents, Musicals, Konzerte und vieles mehr

Mit der Lanxess Arena steht in Köln eine der besucherstärksten Multifunktionsarenen der Welt und beherbergt Jahr für Jahr etliche Weltstars. Auch im RheinEnergie-Stadion, der Heimstätte des 1. FC Köln, finden regelmäßig Konzerte statt, für die sich die Tour nach Müngersdorf lohnt. Vielleicht auch im kommenden Sommer 2024, wenn dort einige Spiele der Fußball-Europameisterschaft stattfinden.

5. Fußball ohne Mega-Erwartungen – dafür mit Top-Stimmung

A propos Europameisterschaft: Mit dem Spitzenfußball auf internationaler Bühne haben der 1. FC Köln (in der Regel) und Fortuna Köln nicht viel am Hut. Dafür sind sowohl die Geißböcke, als auch die Südstädter für ihre Treue und tolle Stimmung bekannt. An Karten zu kommen, dürfte trotz 50.000 Plätzen im Stadion beim FC aber deutlich schwerer werden, als beim Stadtrivalen.

6. Medienriese RTL – Live Shows wie „Let‘s Dance“ werden hier aufgezeichnet

Der deutschlandweit bekannte und renommierte Fernsehsender RTL hat seinen Hauptsitz in Köln – und zeichnet hier auch diverse TV-Formate auf. Beispielsweise wird die Tanzshow „Let‘s Dance“, bei der Promis und Profitänzerinnen sowie -tänzer gemeinsam aufs Parkett gehen, abgedreht. Die Zentrale liegt direkt am Rhein neben dem Tanzbrunnen – ebenfalls ein guter Ort für Live Shows und Konzerte.

7. Beliebte Spots für Influencerinnen und Influencer gibt es auch in Köln

Egal ob die bunten Häuser am Fischmarkt, die Liebesschlösser auf der Hohenzollernbrücke, das Café Buur oder der etwas vom Stadtzentrum entfernte Gertrudenhof – auch Influencerinnen und Influencer kommen bei einem Köln-Besuch voll auf ihre Kosten. Auch die Fotos an den obligatorischen Spots dürfen sicher nicht fehlen – das muss man ihnen aber sicher nicht mehr erzählen.

8. Köln kann nicht nur Kölsch und Karneval, sondern auch Kultur

Köln hat nicht nur kulinarisch und alkoholisch, sondern auch kulturell etwas zu bieten. Vielleicht lohnt sich ja ein Ausflug in die Philharmonie oder das Schauspiel Köln im Stadtbezirk Mülheim; auch die diversen Museen in Domnähe könnten hier eine Empfehlung wert sein. Und eigentlich sollte man in Köln auch in eine schöne Oper gehen können. Aber leider...ach lassen wir das, lange Geschichte.

9. Shoppingstraßen in der Kölner Innenstadt – Hohe Straße und Schildergasse

Ein Bummel über Schildergasse und Hohe Straße darf bei einem Köln-Besuch selbstverständlich auch nicht fehlen. Hier shoppen Kölnerinnen und Kölner, schlendern einfach durch die Innenstadt oder lassen sich einen Café schmecken. Kleiner Tipp: Auch auf der Ehrenstraße, unweit der beiden „Haupt-Shoppingstraßen“, gibt es viele lohnenswerte Geschäfte und Spots.

10. Kneipen-Kultur in Köln: Ein Kölsch in einer Kneipe oder dem Brauhaus trinken

Nach so einem Stadtbummel muss man sich natürlich stärken – das geht in Köln in diversen Kneipen und Brauhäusern, wo das eingangs erwähnte Kölsch und gutbürgerliche Küche auf der Tagesordnung stehen. Für die richtig schönen Kneipen sollte es jedoch eher in die einzelnen Stadtviertel („Veedel“) ziehen; nach Ehrenfeld oder in die Südstadt beispielsweise.

11. Jedes Johr im Winter, wenn et widder schneit...

...kütt dä Fastelovend, un mer sin all bereit“ heißt es im Karnevals-Klassiker „Denn wenn et Trömmelche jeht“ von den Räubern. Der Kölner Karneval ist für jeden echten Kölner und jede echte Kölnerin einer der absoluten Höhepunkte des Jahres, die ganze Stadt verwandelt sich dann in eine einzelne Partyzone. In dieser Zeit gute Bus-Parkplätze zu finden, könnte jedoch etwas schwierig werden. (mo)