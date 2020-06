Camping-Urlaub in Bayern: Das sind die aktuellen Regeln

Die Campingplätz in Bayern haben seit dem 30. Mai wieder geöffnet. Trotzdem herrscht große Unsicherheit bei Urlaubern - was ist eigentlich trotz Corona erlaubt?

Seit Ende Mai sind Campingplätze in Bayern wieder geöffnet.

wieder geöffnet. Die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus ändern sich stetig.

ändern sich stetig. Das ist der aktuelle Stand zum Camping-Urlaub in Bayern.

Trotz Corona-Krise planen viele Deutsche schon wieder ihren Sommerurlaub 2020. Gerade Camping bietet sich für diejenigen an, die nicht weit reisen wollen - aber trotzdem etwas entspannen. Wir haben die aktuelle Lage zum Camping-Urlaub in Bayern für Sie zusammengefasst.

Urlaub in Bayern: Das ist der aktuelle Stand für Campingplätze

Seit dem 30. Mai ist im Bereich Hotel und Tourismus in Bayern* wieder vieles möglich. Auch die Campingplätze durften offiziell wieder Besucher einlassen. Dabei galt aber vor allem die Vorgabe, dass eine Wohneinheit über eine Sanitäranlage verfügen muss. Das bedeutet, dass Camper ohne eigene Toilette oder portables WC zu Hause bleiben mussten.

Seit Montag, dem 22. Juni, dürfen Campingplätze nun aber die Sanitär- und Gemeinschaftsanlagen wieder öffnen, wie das Portal inFranken.de berichtet. Trotzdem weisen viele Campingplatz-Betreiber die Besucher daraufhin, wenn möglich, lieber den eigenen Sanitärbereich im Fahrzeug zu benutzen.

Camping-Urlaub in Bayern: Diese Regeln gelten in Corona-Zeiten

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landes­entwicklung und Energie und das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege haben für Beherbergungen inklusive Camping ein Hygienekonzept entwickelt. Demnach ist das gemeinsame Anmieten einer Parzelle auf einem Campingplatz nach aktuellem Stand (25. Juni 2020) nur gestattet bei

Angehörigen desselben Hausstands,

Ehegatten,

Lebenspartnern,

Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft,

Verwandten in gerader Linie,

Geschwistern sowie

Angehörige eines weiteren Hausstands oder

Gruppen von bis zu zehn Personen.

In Gemeinschaftsräumen sei zudem ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Ebenso besteht laut dem Hygienekonzept in Innenräumen eine Maskenpflicht, während bei weitläufigen Außengeländen - wie einem Campingplatz - auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden kam - sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

Symptome von Coronavirus: Darf ich auf einen Campingplatz?

Aus dem Hygienekonzept der Ministerien geht zudem hervor, dass Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19-Fällen hatten oder unspezifische Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome jeder Schwere zeigen, Campingplätze nicht betreten dürfen. Darauf weisen auch einige Campingplatz-Betreiber in Bayern auf ihren Webseiten hin.

Camping-Urlaub in Bayern: Brauche ich eine Reservierung?

Eine Reservierung ist in jedem Fall zu empfehlen. Viele Campingplatz-Betreiber in Bayern vermelden derzeit auf ihren Webseiten, dass Urlauber von telefonischen Anfragen absehen und stattdessen eine Reservierungsanfrage per Mail stellen sollten, um die Mitarbeiter nicht zu überlasten. Der Campingplatz am Walchensee vermeldet sogar auf seiner Website, dass keine Reservierungen mehr angenommen werden*, weil sie bis 15. September ausgebucht seien.

