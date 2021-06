Camping in Baden-Württemberg: Was müssen Urlauber beachten?

Campen liegt weiterhin voll im Trend. Auch in Baden-Württemberg gibt es zahlreiche lohnenswerte Campingplätze.

Sommer 2021

Der Sommer kommt und mit ihm die Urlaubszeit. Campen liegt in Deutschland voll im Trend und auch in Baden-Württemberg lässt es sich gut Urlaub machen.

Die Sommerferien stehen kurz bevor und in Deutschland startet die Hochsaison für den Tourismus. Egal ob mit Wohnwagen, Wohnmobil, Camper-Van oder Zelt — Campen wird bei den Deutschen immer beliebter. In der Corona-Pandemie setzen viele auf einen Sommer-Urlaub im Inland. Auch in Baden-Württemberg gibt es zahlreiche schöne Plätzchen, die einen erholsamen Urlaub garantieren.

Denn trotz zahlreicher Lockerungen gelten in Baden-Württemberg weiterhin bestimmte Corona-Auflagen für touristische Übernachtungen — Campingplätze dürfen generell nur unter ganz bestimmten Bedingungen Gäste empfangen.