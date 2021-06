Camping-Urlaub 2021: Die schönsten Kurz-Trips übers Wochenende

Ein Camping-Trip in Bayern sollte nicht ohne einen Zwischenstopp am Tegernsee stattfinden.

Der Urlaub im Camper wird unter Deutschen immer beliebter. Wie gut, dass sie auch abseits der Ferien einen schönen Trip mit dem Wohnmobil unternehmen können.

Lange Zeit war an Urlaub in Deutschland überhaupt nicht zu denken – nicht einmal mit dem Camper. Jetzt ist Camping in den meisten Bundesländern allerdings wieder unter bestimmten Auflagen möglich*. Wen da spontan die Reiselust packt, der kann auch die Wochenenden dazu nutzen, die eigene Heimat oder nahegelegene Regionen genauer unter die Lupe zu nehmen. Yescapa, das Portal für Campersharing, hat drei der schönsten Strecken für Kurz-Trips mit dem Campingmobil zusammengestellt.

Wochenende mit Schwarzwald: Camping-Trip in Baden-Württemberg

Route Baden-Württemberg Tag 1: Stuttgart - Tübingen (40 min) - Freudenstadt (1h) - Nationalpark Schwarzwald (30 min) Tag 2: Nationalpark Schwarzwald - Mummelsee (7 min) - Baden-Baden (40 min) - Stuttgart (1.30h) Kilometeranzahl: 270 km / Fahrzeit insgesamt: ca. 5h

Diese Route eignet sich perfekt für einen Wochenendausflug mit dem Wohnmobil. In zwei Tagen können Sie auf dieser Route den Schwarzwald und das Rheintal entdecken und sich in der Natur eine wohlverdiente Auszeit gönnen. Es handelt sich um eine angenehme Route mit wenig Fahrtzeit, aber dennoch vielen möglichen Zwischenstopps. Beim Aufenthalt in Baden-Baden können Sie beispielsweise einen Besuch im Friedrichsbad, einem römisch-irischen Bad einplanen und sich einmal komplett verwöhnen lassen. Ebenso können Sie mit der Merkurbahn auf die Burg Merkur hinauffahren und den schönen Ausblick genießen.

Camping-Trip in Bayern: Seen, Schlösser und Berge bestauen

Route Bayern Tag 1: München - Schloss Neuschwanstein (2h) - Zugspitze (1h) - Garmisch Partenkirchen (30 min) Tag 2: Garmisch Partenkirchen - Tegernsee (1h) - Bad Tölz (30 min) - München (1h) Kilometeranzahl: 342 km / Fahrzeit insgesamt: ca. 6h

Diese Route führt Sie und Ihr Wohnmobil in die Bayerischen und Allgäuer Alpen. Starten Sie mit Ihrem Wohnmobil in München und entdecken Sie die deutsche Alpenstraße, die Sie zum märchenhaftesten Schloss Deutschlands, dem höchsten deutschen Berg und idyllischen Bergdörfern führt. Falls Ihnen mehr Zeit zur Verfügung steht, können Sie auch die komplette Alpenstraße bereisen, die von Schönau bis Berchtesgaden über 484 Kilometer reicht. Egal welche Route Sie am Ende wählen: Wenn Sie sich an grünen Alpenwiesen erfreuen und Berge und klare Seen bestaunen möchten, wird dies ein tolles Wochenende. Um die Region möglichst gut kennenzulernen, ist ein Zwischenstopp bei bayerischen Gasthäusern und kleinen Bauernhöfen empfehlenswert (zu Corona-Zeiten als to-go Version mit Verzehrung im Wohnmobil).

Camping-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern – Seenplatte, Rügen, Nationalpark

Route Mecklenburg-Vorpommern Tag 1: Berlin - Mecklenburger Seenplatte (2h) Tag 2: Mecklenburger Seenplatte - Rostock (1.30h) - Rügen (1.30h) Tag 3: Rügen - Nationalpark Jasmund (30min) - Rückkehr Berlin (3h) Kilometeranzahl: 683 km / Fahrzeit insgesamt: ca. 9h

Diese Route durch Mecklenburg-Vorpommern ist perfekt geeignet für einen Wochenendtrip oder ein verlängertes Wochenende. Es erwartet Sie ein idyllischer Roadtrip mit wunderschönen Ausblicken im größten zusammenhängenden Seengebiet Deutschlands. Begeben Sie sich auf diesen Roadtrip, können Sie auf Kanälen mit dem Boot fahren, das hanseatische Flair entdecken und in der Rostocker Heide spazieren gehen. Besuchen Sie unbedingt auch die Kreidefelsen Königsstuhl, die vielen Leuchttürme in der Gegend und die Seebrücke Sellin. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

