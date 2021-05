Camping-Urlaub trotz Corona in Spanien: Das müssen Camper jetzt beachten

Camping-Urlaub in Spanien ist 2021 möglich. Dabei sind jedoch Regeln einzuhalten, mit Corona und ohne. Campen außerhalb der offiziellen Plätze etwa ist meist verboten.

Urlaub 2021

Der Corona-Notstand in Spanien ist beendet, es herrscht wieder freie Fahrt quer durchs Land. Beim Camping-Urlaub sind dennoch einige Regeln zu beachten.

Seit dem Ende des Corona*-Notstands in Spanien* sind die einzelnen Regionen nicht mehr voneinander abgeriegelt. In dieser Hinsicht steht dem Camping-Urlaub 2021 Corona in Spanien nicht mehr im Wege*, berichtet costanachrichten.com*. Die meisten Campingplätze sind geöffnet, Wohnmobile und Wohnwagen können quer durchs Land fahren.

Dennoch gelten auch beim Camping-Urlaub in Spanien gewisse Regeln. Einerseits müssen sich alle Touristen an die geltenden Corona-Auflagen halten. Unabhängig davon gelten für Wohnmobile und Wohnwagen gesonderte Regeln, die von Region zu Region und teilweise sogar von Stadt zu Stadt unterschiedlich gehandhabt werden. So ist das Campen außerhalb von offiziellen Campingplätzen etwa meist verboten.