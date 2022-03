Das sind die Top 10 Campingplätze in Europa – mehr als die Hälfte davon in Deutschland

Von: Franziska Kaindl

Campingplätze an der Ostsee schneiden bei Urlaubern gut ab. © Roland Hartig/Imago

Campingurlaube sind weiterhin hoch im Kurs – und Deutschland wartet mit einigen der besten Campingplätze auf. Welche die besten Bewertungen erhalten, lesen Sie hier.

Die Auswahl an Campingplätzen* für einen ereignisreichen – oder auch entspannenden – Campingurlaub ist riesig. Von der Mecklenburgischen Seenplatte bis hin zur Bergkulisse in Oberösterreich können Sie es sich in der Natur gemütlich machen und die Seele baumeln lassen. Aber welcher Campingplatz soll es nun werden? Eine Auswahlhilfe bieten Ihnen da die „camping.info Awards“. Jedes Jahr – und 2022 bereits zum elften Mal – wird der Publikumspreis anhand von Bewertungen von Campern vergeben. Mehr als 228.000 Bewertungen von über 150.000 Campern haben dieses Mal die Top 110 Campingplätze Europas hervorgebracht. Die Top 10 daraus finden Sie hier.

Die Top 10 Campingplätze laut den „camping.info Awards“

Für das Ranking spielen vor allem die Gästezufriedenheit sowie die Anzahl und Aktualität der Bewertungen von Campern eine Rolle. Den Spitzenplatz belegt dabei der Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Urlauber schätzen hier vor allem die Familienfreundlichkeit, doch auch die tolle Lage an der Ostsee. Dahinter folgt der Grubhof in Österreich, der schon seit einigen Jahren Bestplatzierungen einheimst. Auf Platz 3 liegt der Platz Rosenfelder Strand Ostee Camping. Insgesamt konnten sich wieder zahlreiche deutsche Campingplätze gute Bewertungen von Urlaubern sichern.

Ranking Campingplatz Ort Preis pro Nacht 1. Campingpark Kühlungsborn Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern 30,00 Euro 2. Grubhof Salzburger Saalachtal, Salzburg/St. Martin bei Lofer 29,60 Euro 3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping Rosenfelde-Grube, Schleswig-Holstein 28,50 Euro 4. Camping Hüttenberg Eschenz, Ostschweiz 34,80 Euro 5. Camp MondSeeLand Mondsee/Tiefgraben, Oberösterreich 28,00 Euro 6. CampingPlatz Ecktannen Heilbad Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern 28,50 Euro 7. Camping Murinsel Großlobming, Steiermark 25,50 Euro 8. Ostseecamping Familie Heide Kleinwaabs, Schleswig-Holstein 33,60 Euro 9. Campingpark Kalletal Kalletal-Stemmen, Nordrhein-Westfalen 33,00 Euro 10. Naturisten FamilenSport- und NaturCamp Sonnensee Hannover, Niedersachsen 20,00 Euro

Camping mit Hund & Co.: Diese Campingplätze glänzen in verschiedenen Kategorien

Neben den Top 10 gibt es aber auch noch Campingplätze, die sich in besonderen Kategorien auszeichnen. Der Campingplatz „Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee“ wird zum Beispiel wegen des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses von Urlaubern gelobt. Wer mit dem Hund campen möchte, ist den Bewertungen zufolge auf dem „Camping & Ostseeferienpark Walkyrien“ in Schleswig-Holstein gut aufgehoben. Der „50plus Campingpark Fisching“ in der Steiermark ist hingegen für Senioren perfekt. (fk)