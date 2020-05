Campingplätze öffnen: Urlaub endlich wieder möglich - diese Bundesländer gehen voran

Camping-Urlauber reisen autark und kontaktarm. Campingplätze öffnen bald wieder. Die Buchungen nehmen bereits stark zu. Alle Infos im Überblick.

Die Campingplattform Camping.info forderte die schnelle Öffnung deutscher Campingplätze*.

Ferienwohnungen und Camping-Urlaub * sollen nun bald wieder in allen Bundesländern möglich sein, spätestens im Juni 2020.

* sollen nun bald wieder in allen Bundesländern möglich sein, spätestens im Juni 2020. Seitdem sind die Buchungen von Campingplätzen in kurzer Zeit stark in die Höhe gegangen.

Update vom 8. Mai 2020: Schleswig-Holstein hebt Einreiseverbot für Touristen zum 18. Mai auf

Nach rund zweimonatiger Pause macht Schleswig-Holstein am 18. Mai 2020 einen Tourismus-Neustart. Das Einreiseverbot im Zuge der Corona-Krise fällt, Hotels und Ferienwohnungen stehen Urlaubern an Nord- und Ostsee dann wieder offen.

Hotels und Pensionen können am 18. Mai mit voller Kapazität wieder öffnen. Allerdings müssen Gemeinschaftsräume sowie Schwimmbäder und Saunabereiche geschlossen bleiben. Auch die Freibäder bleiben vorerst zu. Camping- und Wohnmobilstellplätze dürfen aber wieder genutzt werden - soweit sich die Gäste völlig autark versorgen können. Toiletten werden geöffnet, Duschen und Gemeinschaftsräume nicht.

Urlaubstipp in Schleswig-Holstein:Wer Eisvögel, Seeadler und Kraniche sehen möchte, ist im Naturpark Lauenburgische Seen richtig. Der älteste Naturpark Schleswig-Holsteins liegt südlich von Lübeck und östlich von Hamburg und bietet eine eiszeitliche Hügellandschaft aus Seen, Wäldern, Wiesen und Feldern - ein Sehnsuchtsort für Naturfreunde.

ADAC stuft Camping als "kontaktarme Urlaubsform" ein

"Wer mit dem Camper oder dem Wohnwagen unterwegs ist, muss sich an keinem Büffet mit anderen Urlaubern drängeln, sorgt für keinen Engpass im Hotelflur und bringt sein eigenes Gästezimmer quasi mit", schreibt der ADAC auf seiner Website.

Dort wird auch der Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD), Christian Günther, zitiert: "Klar ist, dass man den Campingbetrieb nicht von null auf hundert hochfahren kann." Der Betrieb solle schrittweise wieder aufgenommen werden.

+ Dauercamper im Wiedtal. © picture alliance/Thomas Frey/dpa

Campingplätze in Bayern dürfen wieder öffnen

In der Pressekonferenz am 5. Mai 2020 teilte Markus Söder mit: "Wir werden zu Pfingsten, am 30., Hotel und Tourismus zulassen." Die passiere jedoch ohne Sauna und Schwimmbäder und nur unter strengen Hygieneauflagen. Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen dann auch endlich wieder öffnen.

Urlaubstipp in Bayern: Auf dem Rad reist es sich herrlich auf dem Iller-Radweg entlang des gleichnamigen Flusses. Die Route führt über 146 Kilometer vom bayerischen Oberstdorf im Allgäu bis nach Ulm, wo die Iller in die Donau mündet - die Stadt mit dem berühmten Ulmer Münster liegt schon in Baden-Württemberg.

Lesen Sie hier: Kein Urlaub wegen Corona? Deutschland ist so schön wie das ferne Urlaubsparadies.

Camping in Baden-Württemberg ab Pfingsten wieder erlaubt

Ab Pfingsten dürfen Campingplätze und Wohnmobilstellplätze zu touristischen Zwecken in Baden-Württemberg wieder geöffnet werden.

Urlaubstipp in Baden-Württemberg: Erkundungen zu Wasser können Ausflügler im Naturschutzgebiet Taubergießen unternehmen. Im traditionellen Stocherkahn geht es durch die verwunschene Auenlandschaft am südlichen Oberrhein. Wer sich mit Vögeln auskennt, kann hier vielfältigsten Stimmen lauschen. Und vielleicht lässt sich sogar ein seltener Sumpfbiber erspähen.

Camping in Berlin: Derzeit noch untersagt

Gedulden müssen sich hinsichtlich touristischen Übernachtungen und Urlaub auf dem Campingplatz noch die Berliner. Auf dem Campingplatz ist das Übernachten für Touristen hier nicht erlaubt, ebenso Dauercamping.

Camping in Bremen: Dauercamping erlaubt

In Bremen ist Dauercamping erlaubt, sofern die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Auch Übernachtungen sind hierbei gestattet. Sanitäre Anlagen bleiben jedoch erstmal bis auf Weiteres geschlossen.

Camping in Hessen: Urlauber müssen sich gedulden

In Hessen sind Aufenthalte auf dem Campingplatz mit Übernachtung zu touristischen Zwecken untersagt.

Lesen Sie hier: Gehen Sie gerne campen? Warum Sie sich an diese Regeln auf jeden Fall halten sollten.

Camping-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern: Wer darf ab wann?

Bei den rund 200 Campingplätzen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Verbandssprecher Gerd Scharmberg keine 60-Prozent-Quote. Dafür müssten genügend große Abstände zwischen den Wohnwagen, Mobilen oder Zelten eingehalten werden. Die sanitären Anlagen seien so auszurüsten, dass alle hygienischen Erfordernisse zur Bekämpfung des Coronavirus erfüllt werden.

Urlaubstipp in Mecklenburg-Vorpommern: Die Mecklenburgische Seenplatte kennt jeder - aber warum nicht mal ein Küstenmoor kennenlernen? Das geht östlich von Graal-Müritz im Großen Ribnitzer Moor. Ein neun Kilometer langer Exkursionspfad mit Infotafeln führt durch die Landschaft. Soll es doch die Seenplatte sein, empfiehlt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommerns die Ivenacker Eichen. Sie sind um die 1000 Jahre alt und zählen zu den ältesten Bäumen in Deutschland.

Camping-Urlaub in Niedersachsen: Dauercamper dürfen an 7. Mai 2020 wieder zurück

In Niedersachsen dürfen Dauercamper ab dem 7. Mai 2020 wieder auf ihren angestammten Platz. Andere Camping- und Wohnmobilstellplätze können vom 11. Mai an unter Auflagen wieder öffnen. Die jüngsten Entscheidungen der Landesregierungen im Norden geben auch den Unternehmern die Hoffnung, dass von der Saison 2020 noch ein bisschen zu retten ist. So freut sich beispielsweise der Vorstand des Tourismusverbands Niedersachsen, Sven Ambrosy: "Am Ende des Tages ist es auch gar nicht so entscheidend, ob etwas am 11. Mai, am 25. oder einem anderen Tag passiert." Das Entscheidende sei die Perspektive. "Wir haben es uns verdient, dass wir unsere Tourismuswirtschaft nun langsam wieder hochfahren", sagte sein Kollege in Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Waldmüller.

+ Campingplatz-Buchungen nehmen stark zu. © picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Urlaubstipp in Niedersachsen: Aktivurlaub in der Natur ist nicht nur im Harz oder Erzgebirge angesagt, sondern zum Beispiel auch im Weserbergland. Dort wartet der Naturpark Solling-Vogler auf Wanderer und Erholungsbedürftige. Gäste können einen 40 Meter hohen "Klimaturm" im Wald erklimmen, während eine Erdhöhle den Blick auf Baumwurzeln freigibt.

Lesen Sie hier: Diese Dinge sollten Sie zum Camping-Urlaub einpacken - und fast keiner hat sie auf dem Schirm.

Camping in Sachsen: Dauercamping erlaubt

Dauercamping ist in Sachsen bereits seit dem 4. Mai 2020 wieder erlaubt.

Urlaubstipp in Sachsen: Auch auf dem Wasser kann man abseits der Massen seine Ruhe haben - und dabei noch sportlich sein. Zum Beispiel beim Segeln, Surfen, Wakeboarden oder Stand-up-Paddling im Leipziger Neuseenland. Alte Tagebaulöcher aus der Braunkohle-Ära liefen hier langsam voll und haben somit eine neue Bestimmung gefunden. Ist zwar nicht in dem Sinne wild und ursprünglich, fühlt sich aber oft so an.

Camping in Thüringen: Übernachtungen erlaubt

In Thüringen dürfen Dauercamper auf dem Campingplatz wieder nächtigen.

Urlaubstipp in Thüringen: Wer gerne am Wasser ist, der dürfte auch den Naturpark Thüringer Schiefergebirge - Obere Saale mögen. Entlang der Saale, an Stauseen und auf Höhenzügen lässt sich hier die Natur genießen. Der Hohenwarte-Stausee mit seiner 412 Meter breiten Mauer ist der viertgrößte Deutschlands. In den Wäldern leben zum Beispiel Tiere wie Feuersalamander, Rauhfußkauz und Schwarzstorch.

Update vom 6. Mai 2020: Buchungsansturm auf Campingplätze in Deutschland

Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) registriert angesichts erster Lockerungen der Maßnahmen in Corona-Zeiten* einen Buchungsansturm auf Campingplätze. "Kaum kündigt ein Bundesland konkrete Öffnungspläne an, steigen die Buchungen rasant", sagte BVCD-Geschäftsführer Christian Günther den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Derzeit betreffe das vor allem Campingplätze in Niedersachsen, die ab dem 11. Mai wieder öffnen dürfen.

Der Ansturm stelle eine Kehrtwende dar, weil in den vergangenen Wochen zunächst 75 Prozent aller gebuchten Campingreisen storniert worden seien, sagte Günther. In allen Segmenten des Tourismus werde es allerdings Preiserhöhungen geben. "So könnten Nebensaisonpreise schon auf das Niveau der Hochsaison steigen", sagte Günther.

+ Campingplatz-Buchungen nehmen stark zu. © picture alliance/Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Das sei Folge der Auflagen zu Abstandsregeln und geringerer Belegung der Campingplätze. Dadurch könne nur die Hälfte der Stellplätze vergeben werden. 2019 war mit mehr als 35,75 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen ein neuer Rekord verzeichnet worden. Rund 87 Prozent der Übernachtungen entfielen auf Bundesbürger.

Campingurlaub sichere Art des Reisens in Corona-Zeiten

Maximilian Möhrle ist Geschäftsführer von camping.info. Er sieht im Camping viele Vorteile im Vergleich zu anderen Urlaubsarten:

Im Campingurlaub kann das Social Distancing wie bei keiner anderen Urlaubsform gewährleistet werden. Urlauber, die mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen unterwegs sind, können kontaktarm und damit gefahrlos reisen. Camper schlafen und wohnen in ihren eigenen vier Wänden und zudem verfügen die meisten Freizeitfahrzeuge auch über eine entsprechende sanitäre Ausstattung. Auch für Abstand ist auf den Camping- und Wohnmobilstellplätzen ausreichend gesorgt.

Bundesverband für Campingwirtschaft hat Vorschläge zur Öffnung von Campingplätzen ausgearbeitet

Die Petition unterstützt die vom Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) kürzlich veröffentlichten Forderungen nach einer schrittweisen Öffnung von Campingplätzen. Prof. Dr. Christian Schmidt vom Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene (IMIKRO) der Universitätsmedizin Rostock stuft die vorgeschlagenen Phasen der Wiedereröffnung als angemessen ein.

Der Öffnungsplan sieht diese Schritte vor:

Ab sofort : Bundesweite Öffnung der Campingplätze für Dauercamper (in einigen Bundesländern ist es bereits erlaubt)

: Bundesweite Öffnung der Campingplätze für Dauercamper (in einigen Bundesländern ist es bereits erlaubt) Ab Mitte Mai : Öffnung der Camping- & Wohnmobilstellplätze für Urlauber mit autarken Ver- und Entsorgungssystemen und eigenem Sanitärbereich

: Öffnung der Camping- & Wohnmobilstellplätze für Urlauber mit autarken Ver- und Entsorgungssystemen und eigenem Sanitärbereich Ab Juni: Öffnung der Camping- & Wohnmobilstellplätze für alle Urlauber, auch für Gäste mit Zelten

Hier geht es zur Petition

"Unsere Forderungen gelten natürlich nur bei einer weiterhin fortschreitenden Eindämmung des Virus. Oberste Priorität hat zu jeder Zeit die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern der Camping- und Wohnmobilstellplätze", betont Möhrle. Allerdings seien die Infektionsgefahren während des Campingurlaubs bei Beachtung der Regeln eher gering.

+ Werden Campingplätze bald wieder öffnen? © picture alliance/Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe können ihre Arbeit ohne direkten Kontakt umsetzen und sich dadurch effektiv vor Infektionen schützen. Unterstützend komme hinzu, dass sich die Zahlen zur Ausbreitung von Covid-19 in Deutschland zunehmend positiv entwickeln.

Campingbranche: Einbruch nach sechs erfolgreichen Jahren

In Deutschland gibt es rund 3.000 Campingplätze und fast 4.000 Wohnmobilstellplätze. Möhrle möchte mit der Petition auf die aktuell kritische Situation der Campingbranche aufmerksam machen und den Betreibern Hilfe und Anleitungen für eine baldige Öffnung geben.

Der Campingtourismus ist in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im letzten Jahr verzeichnete man mit fast 36 Millionen Übernachtungen einen neuen Rekordstand. Aktuell sind in Deutschland 1.287.951 Freizeitfahrzeuge (589.355 Reisemobile und 698.596 Wohnwagen) zugelassen.

Bei einer schnellen Reaktion der verantwortlichen Personen könnte die Campingbranche noch mit einem blauen Auge davonkommen. Denn: "Die Gäste aus dem Ausland spielen keine so große Rolle, da die deutschen Campingplätze mit einem Inländeranteil von 87 Prozent, vor allem bei den einheimischen Gästen, außerordentlich beliebt sind", weiß Möhrle und ergänzt: "Für Camper ist der Sommerurlaub das Jahreshighlight und gerade nach der langen Zeit der sozialen Isolation für das persönliche Wohlbefinden und die Lebensqualität sehr wichtig."

Auch interessant: Wildcampen: Das Jedermannsrecht in Skandinavien.

sca / dpa

Traumhafter Inselurlaub: Das sind zehn der schönsten Strände von Mallorca Zur Fotostrecke

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Thomas Frey/dpa