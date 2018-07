Campingurlaub: Mit diesem Trick machen Sie Lagerfeuer - ohne Anzünder und Feuer

Sie wollen in der Wildnis beim Campen ein Lagerfeuer entfachen, doch Sie haben keine Anzünder mehr? Dann greifen Sie einfach zu diesem Trick.

Sie sind schon eine Weile in Ihrem Campingurlaub unterwegs, Ihre Feuer-Anzünder haben sich bereits in Rauch aufgelöst, was also tun? Ganz einfach: Öffnen Sie sich erstmal eine Tüte Chips.

Kartoffelchips als Feuer-Anzünder

Kein Witz: Chips, etwa Kartoffel- oder Tortillachips, eignen sich ganz hervorragend, um ein Feuerchen zu entfachen. Denn sie brennen durch ihren hohen Fettanteil sehr schnell und kommen Campern, die in der Wildnis ein Lagerfeuer für das Abendessen machen wollen, dadurch gerade recht.

Mischen Sie einfach die Chips zu ein paar Holzscheiten, zünden Sie sie an und überzeugen Sie sich selbst von ihrer Feuerkraft. Wenn Sie also das nächste Mal zum Campen fahren, nehmen Sie immer eine Tüte Chips mit.

Doch auch weitere Dinge verhelfen zu einem wärmenden Feuer während des Campingurlaubs:

Eierkartons

Baumrinde

Späne

Dies setzt jedoch voraus, dass Sie Streichhölzer oder ein funktionierendes Feuerzeug dabei haben. Sollte das auch nicht der Fall sein, gibt es noch einen weiteren verblüffenden Trick, mit dem Sie Feuer entfachen können.

Feuer entzünden mit Batterie und Kaugummipapier

Schneiden Sie dafür das Kaugummipapier so in Form, dass zwei mit der Spitze zueinander gerichtete Dreiecke entstehen, die allerdings miteinander verbunden sind. Das Ganze sollte dann aussehen wie die Form einer Sanduhr.

+ Das Kaugummipapier wird für den Trick in die Form einer Sanduhr geschnitten. © Simona Asam

Pressen Sie anschließend die zwei breiten Enden mit der glänzenden Seite auf den Plus- und Minuspol der Batterie. Die dünne Mitte des Kaugummipapiers fängt daraufhin Feuer. Seien Sie aber vorsichtig, dass Sie sich oder andere in Ihrer Umgebung nicht verletzen.

