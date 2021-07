Zu Besuch in Cartagena: 3.000 Jahre Geschichte an der Küste erleben

Ausflug in die Geschichte

Es muss nicht immer Strand sein: Badeurlauber an der Costa Cálida können in Cartagena 3.000 Jahre Geschichte erleben.

Die Costa Cálida* hat mehr als nur Badespaß zu bieten. Der Besucher kann in Cartagena, eine der ältesten Städte Europas , 3.000 Jahre Geschichte erleben. Jeden Tag werden geführte Touren zu den Schmückstücken der Hafenstadt angeboten*, verrät costanachrichten.com. Cartagena gehört zu den bedeutendsten Handelshäfen in Spanien* und ist einer der größten Marinestützpunkte am Mittelmeer.

Die Zeitreise beginnt mit der Gründung der Stadt 227 v. Chr. durch den karthagischen Feldherren Hasdrubal der Schöne. Auf der Route liegen ebenfalls das archäologische Juwel der Stadt, das Römische Amphitheater aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., das erste U-Boot und die Luftschutzbunker, in denen die Bevölkerung Schutz vor den Angriffen der Legion Condor suchte.