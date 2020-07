Corona, Alkohol, Massenschlägerei: Pilot muss Flug kurz vor Start absagen

An einem Flughafen in Puerto Rico kam es unter Passagieren zu einer Massenschlägerei. Vorangegangen waren gleich mehrere Vorfälle.

Am Flughafen Luis Munoz Marin in San Juan, Puerto Rico, kam es unter zahlreichen Passagieren zu einer Schlägerei.

Vorangegangen war, dass ein Flug nach Philadelphia gestrichen worden war und eine scheinbar betrunkene Frau nicht aus dem Flugzeug hatte aussteigen wollen .

. Zudem habe es auch noch einen Corona-Verdachtsfall an Bord gegeben.

Pilot sagt Flug ab - Situation an Flughafen eskaliert

Der Vorfall ereignete sich bereits am 20. Juli 2020 auf dem internationalen Flughafen Luis Munoz Marin in San Juan, wie das Portal New York Post berichtete. Es habe demnach mehrere Vorfälle im Flugzeug gegeben, die den Piloten dazu gezwungen hätten, den Flug zu canceln.

Zunächst sei eine Frau an Bord der Maschine sehr betrunken gewesen. Sie habe sich auf die Bitte der Besatzung hin geweigert, die Maschine zu verlassen. In einem von einem Passagier aufgenommenen Video hört man eine männliche Stimme, laut Berichten die des Piloten, sagen, dass alle Passagiere aus dem Flugzeug aussteigen müssten, sollte die Frau die Maschine nicht verlassen. Einige Mitreisende sind in dem Video zu sehen, wie sie zunehmend genervt sind von der Situation, Besatzungsmitglieder versuchen, für Ruhe zu sorgen und die Stimmung herunterzukochen.

Ein weiterer Passagier habe zudem etwa zur gleichen Zeit über Erkältungssymptome geklagt, so dass der Pilot hinsichtlich der Corona-Vorsichtsmaßnahmen einen weiteren Grund gesehen habe, den Flug kurz vor dem Start doch abzusagen.

In dem Video sind dann noch weitere Aufnahmen zu sehen, wie nach der Annullierung zahlreiche Menschen am Gate des Flughafens aufeinander losgehen. Es kommt offenkundig am Flughafen zu einer Massenschlägerei zwischen den Reisenden. Es sei jedoch nicht klar, ob sich auch die angeblich betrunkene Frau unter den Personen befunden habe. Zudem ist nicht geklärt, ob der Passagier tatsächlich positiv auf Corona getestet worden sei. (sca) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

