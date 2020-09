Studien analysieren Corona-Ansteckungsgefahr im Flugzeug - und kommen zu eindeutigen Ergebnissen

Dass sich Menschen trotz guter Lüftung während eines Fluges mit dem Coronavirus anstecken können, wollen nun zwei Studien bewiesen haben. Doch was ist dran?

Gute Lüftungen sollen Corona-Ansteckungen im Flugzeug auf ein Minimum reduzieren, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Doch wie unwahrscheinlich ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug* wirklich? Zwei Studien wollen Aufschluss geben.

Laut Studie Risiko einer Corona-Infektion auf Langstreckenflügen gegeben

In der Studie von Trong-Tai Nguyen von der Hanoi Medical University, die im Fachblatt „Emerging Infectious Diseases“ erschien, heißt es: „Die Ausbreitung von SARS-CoV-2 über internationale Grenzen hinweg durch infizierte Reisende ist gut dokumentiert.“ Allerdings seien ausreichende Beweise und eine „eingehende Bewertung des Risikos einer Übertragung von infizierten Passagieren auf andere Passagiere oder Besatzungsmitglieder während des Fluges begrenzt“. Zwar hätte die internationale Flugindustrie das Übertragungsrisiko während eines Fluges als sehr gering eingeschätzt. Vor allem Langstreckenflüge würden hierbei jedoch begründete Sorgen bereiten.

Vier Corona-Fälle an Bord: Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung im Flugzeug

In einer zweite Studie von Edward M. Choi, die ebenfalls im Fachblatt „Emerging Infectious Diseases“ veröffentlicht wurde, wurden vier Corona-Fälle in Zusammenhang mit einem Flug von Boston nach Hongkong analysiert. Es steckten sich zwei Crewmitglieder an und ein reisendes Ehepaar. Die Forscher wiesen bei allen vier Betroffenen eine Sars-CoV-2-Infektion nach. Zudem konnten sie aus den Proben jeweils die Erbgut-Sequenz des jeweiligen Erregers feststellen mit dem Ergebnis, dass alle vier identsich waren.

Im Zeitraum zwischen Januar und Juni 2020 wurden zudem rund 30.000 vollständige Sars-Cov-2-Genome in einer Datenbank abgelegt. Von diesen Genomen war keines zu 100 Prozent identisch mit den vier Fällen in dem Flugzeug, was es äußerst wahrscheinlich macht, dass sich die vier Personen an Bord angesteckt haben. (sca) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

